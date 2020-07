KORONAVÍRUS Johnson nemá ružové okuliare: Život sa do normálu vráti najskôr v novembri

LONDÝN - Britský premiér Boris Johnson v piatok na tlačovej konferencii uviedol, že život v Británii sa vráti do normálu najskôr až v novembri. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP. Johnson upozornil, že dovtedy budú musieť zostať zatvorené nočné kluby i detské kútiky a svadobné hostiny môžu mať len obmedzený počet hostí.

Športové udalosti budú môcť Briti navštevovať až od októbra. Koncom mesiaca však vláda začne sériu skúšobných podujatí, aby sa na návrat fanúšikov pripravila, spresnil Johnson. Od soboty budú mať miestne úrady väčšie právomoci, aby v snahe zastaviť šírenie koronavírusu mohli podľa uváženia zaviesť karanténne opatrenia či obmedziť pohyb obyvateľov. Podľa Johnsona budú môcť mestské rady uzavrieť konkrétne priestory a podujatia zrušiť.

Premiér tiež dodal, že britská vláda bude od novembra hľadať výraznejší spôsob, akým sa život v krajine opäť vráti do normálu. Britskí vedci tento týždeň varovali pred druhou vlnou koronavírusu, ktorá by si v období od septembra 2020 do júna 2021 mohla podľa najhoršieho scenára v Británii vyžiadať až 120.000 úmrtí. Krajina počas prvej vlny pandémie zaznamenala vyše 45.000 úmrtí na ochorenie COVID-19, čo je najviac v Európe.