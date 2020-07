KORONAVÍRUS v Chorvátsku: Zoznam oblastí s najvyšším počtom infikovaných

Kým v piatok popoludní úrady hlásili za predchádzajúcich 24 hodín pre Chorvátsko rekordných 116 nových prípadov, v sobotu popoludní tento najvyšší údaj prekonalo 140 novo infikovaných. Počas víkendu potom tieto počty klesli najprv na 50 a v pondelok krízový štáb hlásil 53 ďalších nakazených. Otázkou je, či tento klesajúci trend dnes popoludní potvrdí aktuálne čísla za uplynulých 24 hodín.

Tučepi v čase pandémie koronavírusu Zdroj: Tip čitateľa

„Minulý týždeň v Chorvátsku denne v priemere ochorelo 20 ľudí na milión obyvateľov. Ide o veľmi vysoké číslo, podľa ktorého je Chorvátsko šieste najhoršie medzi štátmi Európskej únie,“ napísal Jutarnji list. Oveľa horšie je na tom s 85 chorými na milión obyvateľov Luxembursko, za ktorým nasledujú Portugalsko, Švédsko, Bulharsko a Rumunsko.

Zdroj: Tip čitateľa

Podľa zatiaľ posledných údajov z pondelka, ktoré zverejnil spravodajský web Dnevnik.hr, sa vo štvormiliónovom Chorvátsku od prvého potvrdeného prípadu z 25. februára doposiaľ koronavírusom nakazilo 3 775 ľudí. Z nich 119 pacientov ochoreniu covid-19 podľahlo a 2 514 sa vyliečilo.

Podľa prehľadu situácie v jednotlivých regiónoch ďaleko najviac infikovaných, 945, od začiatku epidémie registruje hlavné mesto Záhreb. To vyplýva z veľkej hustoty osídlenia - na približne 640 kilometroch štvorcových žije vyše 806.000 obyvateľov. Úmrtí chorvátska metropola doteraz zaznamenala 20.

Zdroj: Tip čitateľa

Čo do počtu doteraz nakazených osôb, 671, je na druhom mieste prímorská Splitsko-dalmatínska župa, kde žije na 4 540 kilometroch štvorcových takmer 448.000 obyvateľov. Úmrtí spojených s koronavírusom má však tento región v krajine ďaleko najviac - 41.

Treťou najpostihnutejšou oblasťou je Osijecko-baranjská župa na vnútrozemskom severovýchode krajiny. Tam sa celkovo nakazilo 463 ľudí, z ktorých osem zomrelo.

Podľa dnešných údajov denníka Jutarnji list sa v Záhrebe z covidu-19 lieči 359 pacientov, v Osijecko-baranjskej župe 151 a v Splitsko-dalmatínskej 77.

„Je potrebné si uvedomiť, že sa v krajine ani nemuseli nakaziť, pretože by bola riziková z hľadiska epidemiologickej situácie, ale preto, že do Chorvátska cestujú aj turisti z iných krajín,“ povedal k dvom nakazeným Čechom, ktorí sa vrátili z dovolenky v Chorvátsku, v dnešných Lidových novinách minister zdravotníctva Adam Vojtěch. „V rámci hromadných akcií môže dôjsť k prenosu vírusu. Nemôžeme povedať, že Chorvátsko ako také je z hľadiska covidu nebezpečná krajina. Prípadov by muselo byť viac, čo ešte nie je,“ uviedol