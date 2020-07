KORONAVÍRUS Vodič do autobusu nevpustil ľudí bez rúšok: Dobili ho tak, že dnes zomrel

BAYONNE - V juhozápadnom Francúzsku zomrel v piatok vodič autobusu, na ktorého minulú nedeľu zaútočila skupina ľudí, keď ich odmietol pustiť bez rúška do vozidla. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na rodinu obete.

Obeťou bol 59-ročný Philippe Monguillot, ktorý pri útoku utrpel vážne poranenie hlavy. Deň po prevezení do nemocnice ho lekári vyhlásili za mozgovo mŕtveho. "Rozhodli sme sa, že ho necháme ísť. Lekári aj my sme s tým súhlasili," povedala jeho dcéra Marie. Štyria muži v nedeľu 5. júla napadli Monguillota, keď troch z nich požiadal, aby si dali na tvár rúška, a snažil sa tiež skontrolovať cestovný lístok ďalšieho muža.

Francúzska prokuratúra obvinila v stredu dvoch mužov z pokusu o vraždu, zatiaľ čo zvyšní dvaja muži boli obvinení z neposkytnutia pomoci človeku v nebezpečenstve a jeden bol obvinený aj z pokusu o skrývanie podozrivého, uviedla miestna prokuratúra. Prokurátor Jerome Bourrier pre agentúru AFP uviedol, aby súd pri obvineniach vzal do úvahy vodičovu smrť.

Všetci muži, vo veku 22 až 23 rokov a s predošlými záznamami v registri trestov, boli umiestnení do väzby. Vodičova rodina zorganizovala v stredu večer tichý pochod na jeho pamiatku na autobusovej zastávke, kde sa útok odohral.

Jeho kolegovia využili možnosť zobrať si po útoku voľno a nepracovať. Od pondelka začnú opäť chodiť do práce, avšak so zvýšenými bezpečnostnými opatreniami. Minister vnútra Gerald Darmanin v sobotu pricestuje do Bayonne, aby prediskutoval bezpečnostnú situáciu a stretol sa s vodičmi.