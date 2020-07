Trump má na krku ďalší škandál: Podvádzal pri prijímačkách? Obvinila ho vlastná neter

Podvádzal prezident USA Donald Trump ako študent pri testoch pre štúdium na vysokej škole? Biely dom podobné obvinenia z knihy odhalení netere prezidenta označil za "absurdné" a "úplne nesprávne". V pasážach z knihy zverejnených vopred televíziou CNN, Mary Trumpová píše, že jej strýko zaplatil niekomu inému, aby prijímací test urobil. Donald Trump podľa Bieleho domu absolvoval vedecko-ekonomickú fakultu univerzity v Pennsylvanii, Wharton School of Finance, ktorú prezident veľmi často chváli a označuje ju za "úžasnú".

Má Mary dôkazy pre svoje obvinenia?

Okrem CNN citovali v utorok z knihy aj denníky Washington Post a New York Times ako aj ďalšie médiá. Podľa CNN neter napísala, že vo svojej knihe sa opiera o spomienky, o rozhovory s členmi rodiny a o dokumenty ako sú daňové podklady.

Najnebezpečnejší muž sveta

Mary Trumpová je promovaná psychologička. Titul jej 240-stranovej knihy znie v preklade "Príliš veľa a nikdy nie dosť: Ako moja rodina stvorila najnebezpečnejšieho muža sveta". Na trh má prísť na budúci týždeň - menej ako štyri mesiace pred voľbami, v ktorých sa bude Donald Trump druhýkrát uchádzať o kreslo prezidenta. Vydavateľstvo vydanie knihy urýchlilo o dva týždne. Trumpov brat Robert sa pokúsil zabrániť vydaniu knihy súdnou cestou.

Zdroj: amazon

Hovorkyňa Bieleho domu, Sarah Matthewsová, oznámila, že kniha vznikla na základe finančných záujmov autorky a vydavateľa a nie kvôli verejnému záujmu. Matthews vyslovila otázku, prečo Mary Trumpová zverejnila knihu až po trojročnom funkčnom období Donalda Trumpa. Mary Trumpová podľa CNN napísala, že po troch predošlých rokoch už nemohla "ďalej mlčať". "Nemohla som pripustiť, aby zničil našu krajinu."

Trump a narcista? Všetky kritériá sú splnené

Mary Trumpová o strýkovi tvrdí, že je narcista. Trump spĺňa všetky kritériá pre toto označenie, napísala neter prezidenta podľa New York Times. Toto označenie ale nie je dostačujúce. Jeho spôsoby správania sú často nevysvetliteľné, preto je možné diagnózu určiť len na základe testov, ktoré by Trump nikdy nepodstúpil. Podľa CNN Mary Trumpová porovnáva svojho strýka v knihe s trojročným chlapcom, ktorý vie, že ho nikdy nemilovali. Ego Donalda Trumpa je krehké a musí mať stále podporu, "pretože hlboko vo svojom vnútri vie, že nie je ten, za koho sa vydáva".

Mary Trumpová tiež podľa Washington Post píše, že Trumpovu prezidentskú kandidatúru v roku 2015 nebrala vážne. "Nemyslela som si, že to berie vážne." Ako dedičovi rodinného koncernu mu malo ísť len o "bezplatnú reklamu pre svoju značku". Staršia sestra Donalda Trumpa, Maryanne zareagovala s prekvapením na to, keď jeho kandidatúru podporili prominentní evanjelickí kresťania. Maryanne Trumpová vtedy povedala: "Jediný raz, čo išiel Donald do kostola, bolo, keď sa tam nachádzali kamery. To je neuveriteľné. On nemá žiadne princípy."

V popise vydavateľa Simon & Schuster sa uvádza, že Mary Trump vykresľuje „portrét Donalda J. Trumpa a toxickej rodiny“, vďaka ktorému sa stal tým, čím je dnes: Muž, "ktorý ohrozuje zdravie, ekonomickú stabilitu a sociálnu štruktúru sveta". Mary Trumpová je dcérou najstaršieho brata Donalda Trumpa, Freda, ktorý zomrel v roku 1981.

Dedko bol sociopat?

Washington Post informoval, že neter opísala svojho starého otca ako patriarchu a sociopata, ktorý jej citlivého a nežného otca v ničom neuznával. Donald Trump sa teda rýchlo naučil, že je nesprávne byť ako jeho brat. To Trumpovi zobralo schopnosť „rozvíjať a prežívať celú škálu ľudských emócií“. Jeho obraz sveta bol ovplyvnený jeho prianím, aby nebol ako dieťa dedkom neuznaný.

Hovorkyňa Bieleho domu Metthewsová naopak uviedla, že prezident označil vzťah so svojím otcom za vrelý. "Povedal, že vzťah s jeho otcom bol láskyplný a vôbec nebol ťažký pre neho, keď bol dieťaťom."

Porušuje kniha dohodu?

Mladší brat Donalda Trumpa, Robert, sa pokúsil zabrániť vydaniu knihy súdnou cestou. Argumentoval, že kniha porušuje dohodu o mlčanlivosti, ktorá bola uzavretá v súvislosti s rozdelením dedičstva po svojom otcovi. Samotný Donald Trump označil plánovanú publikáciu za nezákonnú a odvolával sa na dohodu o mlčanlivosti.

Minulý týždeň súd v New Yorku zrušil predbežné opatrenie proti vydavateľovi. Opatrenie proti Mary Trumpovej je zatiaľ stále v platnosti, ako vyplýva zo súdnych podkladov. Vypočutie je naplánované na piatok. Poradkyňa Donalda Trumpa Kellyanne Conwayová kritizovala zverejnenie knihy. "Myslím si, že rodinné záležitosti by mali byť zostať rodinnými záležitosťami," povedala pre televíziu Fox News. Existuje príliš veľa kníh „ktoré sa nikdy nekontrolujú na správnosť“.