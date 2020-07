KORONAVÍRUS Šéf OSN varoval pred zneužitím pandémie teroristami

NEW YORK - Generálny tajomník OSN António Guterres varoval pred nebezpečenstvom, že by teroristické skupiny mohli pandémiu nového koronavírusu zneužiť na svoje ciele. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.

Psychosociálne, hospodárske a politické napätie v spojitosti s ochorením COVID-19 sa dramaticky zvýšilo, uviedol Guterres v pondelok, na úvod tohtotýždňovej videokonfencie OSN o boji proti terorizmu. "Nemôžeme teroristom dovoliť, aby využili tieto trhliny a neistoty," povedal na videokonferencii, ktorá potrvá do piatka.

Je síce ešte priskoro na celkové posúdenie dôsledkov koronavírusovej krízy na terorizmus, avšak je známe, že skupiny ako Islamský štát (IS), al-Káida či neonacisti a "bieli supremacisti" - čiže obhajcovia rasistických ideológií o nadradenosti bielej rasy -, sa usilujú využiť lokálne konflikty, zlyhania vlád či lokálne nepokoje. Šéf OSN upozornil napríklad na to, že IS, ktorý kontroloval rozsiahle územia v Sýrii a Iraku, sa opäť usiluje zaistiť si svoje postavenie v oboch krajinách, píše agentúra AP.

Pandémia podľa slov Guterresa navyše odhalila aj zraniteľnosť voči novým formám terorizmu, napríklad voči zneužívaniu digitálnych technológií, kybernetických útokov a bioterorizmu. Rovnako ako nový druh koronavírusu ani terorizmus nepozná hranice a je možné ho poraziť len spoločnými silami, dodal.

Mnohé teroristické skupiny podľa odborníkov OSN ochorenie COVID-19 už do svojej propagandy začlenili, aby tak "využili rozpory a slabosti svojich nepriateľov" vrátane zosilnenia nenávisti voči určitým skupinám, čo má za následok rasistické, antisemitské, islamofóbne a protiimigračné nenávistné prejavy. Tieto naratívy spolu s novými či už s existujúcimi konšpiračnými teóriami týkajúcimi sa technológie 5G či koronavírusu využíva najmä krajná pravica, dodali experti OSN. Aktuálna pandémia však na druhej strane vzhľadom na obmedzenia pohybu môže teroristom narušiť ich dodávateľské siete a sťažiť im tak prístup k jedlu, liekom, peniazom či zbraniam.