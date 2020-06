KORONAVÍRUS Grécko mení pravidlá, prichádzajúci budú musieť vyplniť online dotazník

V Grécku sa od 15. 6. oficiálne začína turistická sezóna.

Zdroj: TASR/AP Photo/Thanassis Stavrakis

ATÉNY - Turisti prichádzajúci do Grécka budú od stredy povinní vyplniť online dotazník, a to 48 hodín pred príchodom do krajiny. Na základe dotazníka sa rozhodne, či sa budú musieť pri príchode do Grécka podrobiť testu na koronavírus. Informovala o tom pondelok grécka vláda, ktorú citovala agentúra AFP.