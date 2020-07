Turistom naparili po prílete do Grécka pokutu: Slováci, ak tam idete na dovolenku, nezabudnite na TOTO!

HERAKLION - Najmenej dvaja nemeckí turisti, ktorí prileteli včera z Berlína na Krétu, dostali pokutu 500 eur za to, že pred cestou na tento grécky ostrov nevyplnili špeciálny formulár. Ten vyžadujú miestne úrady kvôli tomu, aby mohli cestujúcich dohľadať v prípade pozitívneho testu na koronavírus. O pokute pre turistov informovala dnes agentúra DPA aj grécke médiá.

Pokutovaní turisti novinárom na letisku v Heraklione povedali, že ich o nutnosti vyplniť pred cestou formulár neinformovala ani cestovná agentúra ani úradníci na letisku v Berlíne. Podľa agentúry DPA ide o prvý prípad, keď grécke úrady udelili pokutu. Doteraz bolo možné tento formulár vyplniť aj osobne na gréckom letisku.

Grécko sa po niekoľkomesačnom obmedzení cestovania kvôli pandémii covidu-19 znovu otvorilo zahraničným turistom v polovici júna, kedy zrušilo reštrikcie na lety z troch desiatok európskych krajín do Atén a Solúna. Ostatné grécke letiská sa pre zahraničné linky otvorili1. júla. Všetci cestujúci do Grécka musia najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny vyplniť elektronický formulár, v ktorom uvedú základné dáta o svojej ceste a hlavne adresu ubytovania v Grécku kvôli tomu, aby boli dohľadateľní v prípade pozitívneho testu na COVID-19. Po vyplnení formulára dostanú emailom QR kód, z ktorého sa podľa určitého algoritmu generujú podľa čísla cestujúci, ktorí sú na letisku podrobení testu na COVID-19.

Zdroj: TASR/AP/Harry Nakos

Grécka televízia tiež informovala o prípade gréckej turistky, ktorá dostala pokutu 300 eur pri prílete na letisko v metropole Kréty za to, že formulár vyplnila menej ako 24 hodín pred odbavením. Turisti, ktorí vstupujú do Grécka pozemnou cestou z Bulharska, sa musia od tohto týždňa preukázať negatívnym testom na koronavírus starým maximálne 72 hodín. K tomuto opatreniu miestne úrady pristúpili po tom, čo sa preukázala nákaza koronavírusu u desiatok turistov, ktorí do Grécka pricestovali z tejto susednej balkánskej krajiny.

Zdroj: TASR/AP/Joshua L. Jones/Athens Banner-Herald

Šírenie koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý sa prvýkrát objavil vlani koncom roka v Číne, zvládlo Grécko podľa mnohých expertov relatívne veľmi dobre, a to najmä vďaka včasnému zavedeniu protipandemických opatrení. Krajina doteraz zaznamenala okolo 4000 prípadov nákazy, z toho takmer dvesto ľudí v súvislosti s ňou zomrelo.