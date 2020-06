KORONAVÍRUS Najväčšie ruské aerolinky majú problém! Tajné lety v čase pandémie

Médiá sa odvolávajú na zamestnancov najväčších ruských aerolinkách Aeroflot, ale aj na dáta monitorovacieho serveru Flightradar24. V Rusku od konca marca platí zákaz medzinárodných dopravných letov, pričom existuje pár výnimiek. Tými sú napríklad repatrianti alebo tí, ktorí majú povolenie federálnej agentúry a regulačného úradu druhej zeme.

Podľa médií však Aeroflotlieta každý deň z Moskvy do Frankfurtu, Paríźa, Londýna, New Yorku, Soulu, Tel Avivu, Nice a Barceloby. "Lety sú registrované ako nákladné, ale so súhlasom federálnej agentúry sa na ne predávajú letenky," mal poveda't zamestnanec ruských aeroliniek pod podmienkou zachovania anonymity.

Samotná spoločnosť informácie nekomentovala. O letenky je údajne veľký záujem aj napriek tomu, že nie sú nikde inzerované. Objednať si ich môžu len ľudia s trvalým pobytom v Európskej únii, aby po prílete prešli kontrolami.