Ohnivé peklo v Rusku je späť: V krajine nehasia požiare na území s rozlohou milióna hektárov

MOSKVA - V odľahlých a neprístupných oblastiach Ruska aktuálne vyčíňa 186 požiarov, ktoré sa na základe rozhodnutia úradov prestali hasiť. Celková plocha zachvátená takýmito požiarmi dosiahla v piatok rozlohu vyše milióna hektárov. Vyplýva to z bilancie zverejnenej v piatok ruskou federálnou službou vzdušnej ochrany lesov (Avialesochrana).

Ako informovala agentúra Interfax, ruské ministerstvo prírodných zdrojov vysvetlilo, že rozhodnutia o ukončení alebo pozastavení hasenia lesných požiarov vydávajú príslušné regionálne komisie pre prevenciu a likvidáciu mimoriadnych situácií a zabezpečenie požiarnej bezpečnosti, a to na základe príslušného zákona.

Ministerstvo vysvetlilo, že žiaden z aktívnych a nehasených požiarov neohrozuje ľudské sídla ani hospodársku činnosť. Dodalo, že k ukončeniu alebo prerušeniu hasenia sa pristúpilo vzhľadom na to, že predpokladané náklady na likvidáciu požiaru by presiahli prípadné škody, ktoré by oheň mohol spôsobiť. Najväčší počet lesných požiarov bol zaznamenaný v Jakutsku - 113 na ploche 822.042 hektárov.

Nehasia sa ani ťažko prístupné požiare na Čukotke, v Magadanskej oblasti, na Kamčatke a v Buriatskej republike. V priebehu 10 dní - od 16. do 26. júna - sa plocha lesných požiarov v ťažko dostupných oblastiach zväčšila takmer 18-krát - z pôvodných 57.000 hektárov na súčasný viac ako milión, dodal Interfax. Územie, na ktorom horia tieto lesné požiare, je neustále sledované lesníkmi v teréne i lietadlami a družicovými systémami.

Aktívne sa na území Ruskej federácie hasí 179 lesných požiarov, ktoré zachvátili územie s rozlohou 93.154 hektárov. Režim mimoriadnej situácie v súvislosti s lesnými požiarmi vyhlásili zatiaľ v piatich ruských regiónoch, špeciálny protipožiarny režim platí v 48 regiónoch Ruskej federácie.

Ochrancovia prírody v Rusku sa obávajú, že z dôvodu nedostatočného financovania regióny sa ani tento rok nebudú hasiť požiare v ťažko dostupných oblastiach a zopakuje sa situácia z vlaňajška. V rozpočte na rok 2019 bolo na prevenciu, prevenciu a potláčanie lesných požiarov vyčlenených sedem miliárd rubľov. Podľa ochrancov životného prostredia je však potrebných 25 až 30 miliárd rubľov ročne.