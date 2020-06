KORONAVÍRUS Chorvátsko zavádza nové opatrenia: Povinné rúška vo verejnej doprave a izolácia

ZÁHREB - Od stredajšej polnoci budú musieť cestujúci a vodiči verejnej dopravy v Chorvátsku nosiť rúška; ľudia vstupujúci do Chorvátska z Bosny a Hercegoviny (BaH), Kosova, Severného Macedónska a Srbska budú musieť ísť na 14 dní do izolácie. Tieto dve nové opatrenia oznámil v stredu Národný úrad civilnej ochrany, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra HINA.

"Špeciálny režim bol stanovený pre osoby vstupujúce do Chorvátska z Bosny a Hercegoviny, Kosova, Srbska a Severného Macedónska. Pri vstupe do Chorvátska budú mať povinnosť ísť na 14 dní do samoizolácie. Netýka sa to cestujúcich, ktorí cez Chorvátsko len prechádzajú," vysvetlil šéf úradu Davor Božinovič.

Božinovič doplnil, že úrad prijal aj ďalšie rozhodnutie - povinné nosenie lekárskych tvárových masiek alebo rúšok vo vozidlách verejnej dopravy. "Vodiči a ďalší zamestnanci a pasažieri budú povinní použiť lekársku masku alebo ochranné rúško. Poskytovatelia verejných dopravných služieb nemusia túto službu poskytnúť ľuďom, ktorí masku alebo rúško nebudú mať," upozornil Božinovič. Obe rozhodnutia vstupujú do platnosti v stredu o polnoci.