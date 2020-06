Vydanie finančnej riaditeľky spoločnosti Huawei: Kanada by to nemala urobiť, tvrdí exsudkyňa

Meng Wan-čou

Zdroj: SITA/AP/Darryl Dyck/The Canadian Press

MONTREAL - Kanadská vláda má právomoc zastaviť proces vydania finančnej riaditeľky čínskej spoločnosti Huawei Meng Wan-čou do USA a mala by to urobiť v rámci úsilia zabezpečiť prepustenie dvoch kanadských občanov zadržaných v Číne. Povedala to právnička Louise Arbourová, ktorej vyjadrenia v stredu sprostredkovala agentúra AFP.