KORONAVÍRUS V Mexiku sa vyskytol zriedkavý jav: Trojčatá mali pozitívne testy hneď po narodení

Ministerka severného štátu San Luis Potosí, Monica Rangelová, uviedla, že trojčatá sa narodili 8. mája matke, ktorá bola takisto pozitívna na koronavírus, ale bez príznakov. Rangelová dodala, že trojčatá podľa slov lekárov nie sú v ohrození. Prípad vyšetrujú, aby sa zistilo, či sa nakazili pred narodením alebo po ňom. Podľa Rangelovej sa však zdá nepravdepodobné, že by sa mimo maternice tak rýchlo nakazili. Nie je to prvýkrát, čo mali novorodenci pozitívny test na koronavírus, ale je to zriedkavé.

Mexiko hlásilo za posledných 24 hodín 4577 prípadov nákazy, ich celkový počet v krajine tak stúpol na 185.122. Potvrdených úmrtí pribudlo 759, celkovo ich je 22.584. Oba počty sa pokladajú za značne podhodnotené, pretože Mexiko robí veľmi málo testov, upozornila AP. Predstavitelia oznámili, že denné počty infikovaných sú ustálené, a preto dúfajú, tak ako už mnohokrát predtým, že tieto počty zrejme čoskoro začnú klesať.