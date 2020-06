KORONAVÍRUS Británia postupne uvoľňuje opatrenia: Od začiatku júla znovu otvoria kultúrne inštitúcie

LONDÝN - Kiná, múzeá a galérie v Anglicku sa znovu otvoria 4. júla, počas nasledujúcej fázy uvoľňovania prísnych obmedzení proti koronavírusu. V pondelok to oznámila britská vláda s tým, že prípady nákazy a úmrtia naďalej pribúdajú pomalšie.

Areály pre hromadné akcie budú musieť zaviesť opatrenia sociálneho odstupu, vrátane jednosmerného pohybu návštevníkov, státia v rade s rozstupmi, zvýšeného vetrania a vopred rezervovaných vstupeniek. Informácie poskytol tlačovej agentúre AFP zdroj z londýnskeho sídla britského premiéra na Downing Street.

Britský premiér Boris Johnson predstaví tieto zmeny v utorok v oznámení parlamentu a uvedie tiež, či budú môcť otvoriť aj kaderníctva, modlitebne, puby a reštaurácie. Oznámi tiež výsledok hodnotenia pravidla, na základe ktorého majú ľudia udržiavať medzi sebou vzdialenosť dva metre - pohostinský priemysel a mnohí zákonodarcovia ju chcú totiž zmenšiť na jeden meter, pretože podľa nich je dvojmetrová vzdialenosť nepraktická a zbytočná.

Pandémia v Británii patrí k najsmrtiacejším v Európe, ale prísne obmedzenia pohybu ľudí, nariadené koncom marca, sa pomaly uvoľňujú, pretože počet prípadov nákazy klesá. Počet úmrtí medzi ľuďmi, ktorí mali pozitívny test na ochorenie COVID-19, stúpol v nedeľu o 15 na 42.647, čo bol najnižší denný nárast od 15. marca. Treba však pripomenúť, že v nahlasovaní úmrtí za víkend je vždy meškanie. Iná oficiálna štatistika, do ktorej sú započítané aj prípady úmrtia s podozrením na koronavírus, uvádzala k 5. júnu celkový počet 51.804 mŕtvych.

K pondelkovému ránu bolo za posledných 24 hodín pozitívne testovaných 958 ľudí a britský minister zdravotníctva Matt Hancock uviedol, že teraz má aktuálne koronavírus iba jeden z 1700 ľudí. To je pokles oproti údaju spred mesiaca, keď bol nakazený jeden zo 400 ľudí. "Všetky tieto údaje klesajú a poukazujú na to, že vývoj ide správnym smerom," povedal minister v pondelok na každodennom brífingu pre médiá. Niektoré z najmenších detí sa už vrátili do školy a otvorené sú aj obchody s iným ako nevyhnutným tovarom.

Hancock v pondelok oznámil plán na zmiernenie obmedzení pre 2,2 milióna ľudí v Anglicku, ktorí sú označení ako klinicky krajne zraniteľní. Títo ľudia boli pôvodne požiadaní, aby sa vyhýbali všetkým spoločenským kontaktom, ale od 6. júla sa už budú môcť stretávať vonku v skupinách šiestich osôb. Od 1. augusta sa celý "ochranný" program preruší, ale predstavitelia úradov varovali, že ho môžu znovu spustiť, ak sa nákaza v zime zhorší.