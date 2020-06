KORONAVÍRUS Internetom sa šíri ďalší hoax: Týmto informáciám o nosení rúška neverte!

Správa zverejnená na sociálnej sieti Facebook, ktorá bola zdieľaná viac ako 25-000 krát, uvádza, že ochranné rúška by mali nosiť len zdravotnícki pracovníci a ľudia, ktorí počas pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 ochoreli.

Odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), na ktoré sa správa odvoláva, je podľa AFP už neaktuálne. "Rúška by mali používať len zdravotnícki pracovníci, opatrovateľskí pracovníci alebo ľudia, ktorí sú chorí a majú príznaky ako horúčka a kašeľ," uvádza text k obrázku s logom a názvom WHO, na ktorom však chýba dátumový údaj. Obrázok bol zverejnený na sociálnej sieti Facebook 11. júna používateľom z amerického štátu Florida.

Obrázok zverejnený na Facebooku uvádza, že ide o vyjadrenie doktorky April Ballerovej, expertky WHO v oblasti prevencie a kontroly nákazy. Tieto Ballerovej slová zverejnila stanica Fox News 28. mája - čo bolo však o dva mesiace neskôr, ako ich Ballerová povedala.

Ten istý obrázok zdieľali desiatky ďalších používateľov sociálnej siete Facebook a odvolávali sa na Ballerovú. Doktorka Ballerová však 5. júna poskytla zásadne odlišné stanovisko, keď odporúčala nosenie ochranných rúšok na verejnosti, aby sa zabránilo šíreniu nákazy na ďalšie osoby.

Hlavná odborníčka WHO pre koronavírus Maria Van Kerkhoveová povedala, že zmena v odporúčaniach WHO nadväzuje na príslušný výskum a má za cieľ povzbudiť kompetentné osoby, aby odporúčali nosenie pokrývok tváre a rúšok. Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) už dávno odporúča nosenie ochranných pomôcok na tvár s cieľom spomaliť šírenie COVID-19, pripomína AFP.