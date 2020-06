KORONAVÍRUS V Česku sa nakazilo už vyše 10-tisíc ľudí, zmena niektorých opatrení

Z údajov ministerstva taktiež vyplýva, že v ČR podľahlo chorobe COVID-19, spôsobovaného týmto novým druhom koronavírusu, dovedna 329 osôb.

V Českej republike sa tiež dosiaľ vyliečilo 7226 pacientov. Aktuálne chorých je 2469 ľudí. V krajine podľa posledných údajov vykonali spolu 496.417 laboratórnych testov na koronavírus. Prvé prípady koronavírusovej nákazy v ČR zaznamenali 1. marca.

Od pondelka sa menia niektoré opatrenia

Od pondelka sa v Česku menia niektoré pravidlá zavedené z dôvodu šírenia nového koronavírusu. Týkajú sa nosenia rúšok, organizovania hromadných akcií, predaja občerstvenia v kinách a divadlách či cestovania do zahraničia. Prehľad hlavných zmien pripravil český spravodajský server Novinky.cz.

- Rúška

Zakryté ústa a nos už nemusia mať od pondelka vonku ani ľudia, ktorí sú blízko pri sebe. Naďalej zostáva v platnosti nosenie rúšok vo všetkých vnútorných priestoroch stavieb a v MHD.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

- Občerstvenie na trhoch a v divadlách

Po novom je tiež povolený predaj občerstvenia na trhoch či švédske stoly v reštauráciách. Kiná aj divadlá majú možnosť ponúkať občerstvenie, diváci však nesmú jesť a piť priamo v hľadisku, kde nie je zaistené zachovanie odstupu.

- Vodné atrakcie a sauny

Prevádzkovatelia wellnessu môžu otvoriť parné sauny. Kúpaliská môžu spustiť atrakcie s tvorbou vĺn a prúdiacou vodou, napríklad divokú rieku.

- U kaderníka bez odstupu

V holičstvách a kaderníctvach nemusia holiči a kaderníci a obsluhovaný zákazník dodržiavať odstup aspoň dva metre od ostatných pracovníkov prevádzky a zákazníkov.

- Hromadné akcie pre viac ľudí

Pri zachovaní oddelených skupín po maximálne 500 ľuďoch je od pondelka možné vpustiť na hromadné akcie až 2500 ľudí. Týka sa to napríklad športových štadiónov so sektormi s vlastným vchodom i zázemím. Účastníci sa však nesmú pohybovať medzi sektormi a musia dodržiavať odstup najmenej 1,5 metra od ľudí, ktorí nie sú z ich domácnosti.

- Ľahšie cestovanie po Európe

Negatívne testy na ochorenie COVID-19 naďalej potrebujú cudzinci aj českí občania, ktorí do ČR prídu z poľského Sliezskeho vojvodstva, Portugalska a zo Švédska. Väčšinu európskych krajín, vrátane ďalších častí Poľska, uvádzajú české úrady v kategórii s nízkym rizikom nákazy. Pri ceste z nich nepotrebujú testy Česi ani cudzinci.

Stredne rizikové sú Belgicko a Británia, pri ceste z týchto krajín do ČR musia mať negatívne testy na COVID-19 cudzinci. Ak by ľudia potrebný test nemali, musia ísť po príchode na 14 dní do karantény. Dosiaľ ČR zrušila povinnosť preukázať sa negatívnym testom iba pre cesty do Rakúska, Maďarska a na Slovensko, pripomenuli Novinky.cz.