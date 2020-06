KORONAVÍRUS Nemecko chce ukončiť kontroly na svojich hraniciach do polovice júna

Ilustračné foto

Zdroj: Christoph Soeder/dpa via AP

BERLÍN - Od polovice júna by sa mali skončiť kontroly na hraniciach Nemecka s okolitými štátmi. Po skončení videokonferencie so svojimi kolegami z krajín EÚ to v piatok v Berlíne povedal nemecký minister vnútra Horst Seehofer.