KORONAVÍRUS Zákaz vychádzania v New Yorku potrvá až do nedele: Starosta vyzýva na pokoj

Bill de Blasio

Zdroj: SITA

NEW YORK - Zákaz vychádzania, ktorý v americkom veľkomeste New York začne platiť od utorka 20.00 h miestneho času (od stredy 02.00 h SELČ), potrvá každý deň až do nedele 7. júna do 05.00 h miestneho času (11.00 SELČ). Oznámil to v utorok na tlačovej konferencii newyorský starosta Bill de Blasio.