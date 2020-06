KORONAVÍRUS Belgičania sa tešia na otvorenie kaviarní: Váhajú s návratom do práce

Za posledných 24 hodín úrady zaregistrovali v Belgicku 98 nových prípadov nákazy, čím sa ich celkový počet vyšplhal na 58.615. V pondelok došlo len k 26 novým hospitalizáciám a v nemocniciach sa v súčasnosti nachádza 819 pacientov, z toho 166 na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Od vypuknutia epidémie v Belgicku zaznamenali už 9505 úmrtí, pričom v pondelok nákaze podľahlo 19 osôb, z toho 13 v nemocnici a šiesti v opatrovateľských domovoch.

Belgickí zamestnanci sú v otázke návratu do práce po koronakríze rozdelení: 34 percent sa z návratu do zamestnania teší a 39 percent to považuje za predčasné, vyplýva z nového prieskumu spoločnosti StepStone. Hlavným podnetom pre návrat na pracovisko sú ľudské interakcie (48 percent respondentov), rovnováha medzi pracovným a súkromným životom (33 percent) a dynamika vytváraná na pracovisku (28 percent).

Iný prieskum verejnej mienky, ktorý uskutočnila spoločnosť Edenred Belgium, zas naznačil, že zhruba 80 percent Belgičanov má v úmysle vrátiť sa do kaviarní alebo reštaurácií hneď po ich opätovnom otvorení. Dôvodom je nielen potešenie zo stretnutia s rodinou či priateľmi v inom ako domácom prostredí, ale aj snaha pomôcť odvetviu, ktoré bolo výrazne zasiahnuté koronakrízou.