Richard Grenell odstúpil z postu veľvyslanca USA v Nemecku

BERLÍN - Richard Grenell odstúpil po dvoch rokoch z postu veľvyslanca Spojených štátov v Nemecku. Pre agentúru DPA to v utorok potvrdil hovorca ambasády v Berlíne Joseph Giordono-Scholz. Až do vymenovania nového veľvyslanca alebo veľvyslankyne americkým prezidentom Donaldom Trumpom povedie diplomatickú misiu USA v Berlíne Grenellova zástupkyňa Robin Quinvilleová, uviedol Giordono-Scholz.

Grenell svoju rezignáciu oznámil počas stretnutia s Trumpom vo Washingtone, ktoré sa konalo v pondelok večer. Počas svojho pôsobenia vo funkcii veľvyslanca Grenell kritizoval politiku Nemecka v oblasti výdavkov na obranu, jadrovú dohodu s Iránom, ako aj možné využitie technológie čínskej spoločnosti Huawei v novej mobilnej sieti 5G.

Grenella v Nemecku dlhodobo kritizovali za jeho neochvejnú lojalitu voči prezidentovi Spojených štátov a jeho útočné výroky. Prostredníctvom Twitteru často zverejňoval fotografie s prezidentom v jeho lietadle Air Force One alebo informoval, že s ním práve telefonoval.

Veľvyslancom USA v Nemecku bol 53-ročný Grenell od 8. mája 2018. Vlani v októbri ho Trump vymenoval aj do funkcie osobitného vyslanca pre mierové rokovania medzi Srbskom a Kosovom. Minulý týždeň sa Grenell vzdal aj postu koordinátora amerických spravodajských služieb po tom, čo Senát potvrdil do tejto funkcie Johna Ratcliffa. Špekuluje sa, že Grenell by sa teraz mohol stať členom Trumpovho tímu pred novembrovými prezidentskými voľbami.