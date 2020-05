Tragická smrť Tadeáška (†4 mes.): Výsledky pitvy sú známe! Šokujúce tvrdenia známej, PRVÉ slová matky

„Dnešné výsledky súdnej pitvy vylúčili cudzie zavinenie a všetky podozrivé osoby, ktoré boli v súvislosti s prípadom zadržané a vypočúvané, boli dnes takisto prepustené. Vzhľadom na citlivosť záležitosti a vzhľadom na pozostalých už nebudeme k veci poskytovať žiadne bližšie informácie,“ dodala Nováková.

Rodinná tragédia

Hovorkyňa neuviedla, koľko ľudí policajti kvôli nálezu mŕtveho bábätka vypočúvali. Nechcela ani uviesť, čo bolo príčinou smrti a kde bolo dieťa nájdené. Podľa Novákovej ide o rodinnú tragédiu. V nedeľu na sociálnych sieťach prvýkrát prehovorila aj matka Tadeáška. „Pre všetkých informovaných. Polícia dnes preukázala, že nešlo o moje zavinenie a prepustili ma. Takže nechajte môj profil napokoji, skôr či neskôr bude aj tak zmazaný,“ napísala podľa portálu Blesk.cz na sociálnu sieť.

Zdroj: reprofoto tn.cz

„Stalo sa to, čoho som sa najviac bála. Prišla som o môjho malého synčeka, ktorého som milovala, snažila som sa, aby mal to najlepšie. Občas som na to nemala síl. Bolo to pre mňa niečo nové,“ napísala. „Ľutujem, že som nebola skvelá mama, ktorou som mala byť. Je mi to strašne ľúto, že som na malú chvíľu zaspala. Modlila som sa, aby sa našiel. Ale tá správa mi vytrhla srdce,“ vyznala sa matka. „Bohužiaľ, čas nevrátim. Chcela by som ho mať znovu v ruke a držať ho. Je strašné prísť o časť mňa. Tých, čo si o mne urobili názor, by som chcela poprosiť, aby ma aspoň teraz nechali byť a nepísali tak hnusné veci. Ďakujem,“ uzavrela matka Tadeáška.

Spoveď matkinej známej: Nebol ani riadne oblečený

Podľa slov kamarátky matky malého Tadeáška, sa o neho marka nedokázala postarať. Údajne na neho bývala hrubá a v zime nebol ani poriadne oblečený. Bývalá spolužiačka v rozhovore pre TN.cz uviedla, že za to môže náročné detstvo chlapčekovej matky. Matka spočiatku tvrdila, že zaspala v parku v Hoříne počas opaľovania a keď sa zobudila, dieťa aj s kočiarom zmizlo. Policajti ho nakoniec našli mŕtveho, k telíčku ich doviedli stopy. Ľudia z matkinho okolia však o jej verzii pochybovali. Žena sa s Tadeáškovou matkou pozná už od škôlky. „V tom najhoršom prípade sa bojím, že sa ho nejakým spôsobom zbavila. Mohla pomôcť náhode,“ uviedla s tým, že mohla nezaistiť kočiarik, ktorý potom spadol do vody.

Matka sa o chlapčeka nedokázala postarať

Podľa spolužiačky bola matka problémová už v škole. „Často si vymýšľala. Často klamala, kradla ostatným deťom hračky. Niekedy bola vyložene zlomyseľná, zlá a ubližovala,“ povedala žena s tým, že neskôr začala chlapčekova matka koketovať s alkoholom aj drogami. Dôvodom je podľa nej zlá výchova a náročné detstvo. Po škole ju drogy ťahali ku dnu. Začala sa stýkať so stále horšími ľuďmi. „Až sa dostala k otcovi toho dieťaťa,“ dodala kamarátka. Otec ani nebol v rodnom liste, bol problémový a neustále žil na ulici.

Zdroj: reprofoto tn.cz

Niekoľkokrát na ňu zavolali sociálku, dokonca na ňu zašla aj sama, keďže výchovu chlapčeka nezvládala. „S kočíkom chodila všade možne po uliciach, kamarátoch,“ skonštatovala bývalá spolužiačka. O chlapca sa nedokázala postarať. Údajne mu nadávala, keď plakal, prikrývala ho dekami, v zime nebol dobre oblečený. „Veľakrát ju videli s kočiarikom opitú alebo pod vplyvom drog,“ uviedla.