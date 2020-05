Americké sankcie sa nestretli s pochopením: Irán bude pokračovať v jadrovom výskume

Vo vyhlásení stálo, že rozhodnutie amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea uvaliť sankcie na dvoch iránskych jadrových vedcov z AEOI, ktorí sa podieľajú na vývoji a výrobe odstrediviek používaných na obohacovanie uránu, naznačuje pokračovanie "nepriateľského" správania. Sankcie, ktoré podľa vyhlásenia porušujú medzinárodné právo, by ich vraj prinútili "pokračovať v ich nepretržitom úsilí ešte viac ako predtým".

Pompeo tiež uviedol, že zruší takmer všetky výnimky týkajúce sa sankcií vzťahujúcich sa na "civilnú jadrovú spoluprácu". Tieto výnimky umožnili ruským, európskym a čínskym spoločnostiam, aby pokračovali v práci v iránskych jadrových elektrárňach bez toho, aby im boli uložené americké pokuty. Jedinou výnimkou ostane práca v jadrovej elektrárni v meste Búšehr.

Po tom, čo USA v roku 2018 jednostranne odstúpili od iránskej jadrovej dohody so svetovými mocnosťami, Irán začal postupne vstrekovať uránový plyn do viac ako tisícky odstrediviek. Irán tvrdí, že ak by Európa ponúkla spôsob, ako zabrániť tomu, aby sankcie USA znemožňovali predaj ropy do zahraničia, tak by aj naďalej dodržiaval dohodu.

Jadrová dohoda medzi Iránom a šiestimi svetovými mocnosťami (Brititánia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko, USA) stanovila islamskej republike hornú hranicu obohacovania uránu na 3,67 percenta. Irán ho však obohacuje na 4,5 percenta. Pred podpísaním jadrovej dohody tam ale produkovali urán obohatený na 20 percent. Na výrobu jadrových zbraní je potrebné obohatenie na 90 percent.