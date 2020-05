Chlapček zarmútil celý svet: VIDEO Na vlakovej stanici márne budí svoju mŕtvu mamu (†23)

Správu o tragickej smrti 23-ročnej ženy priniesol portál NDTV. K nešťastiu došlo na vlakovej stanici v indickom meste Muzaffarpur.

Krátko po smrti ženy sa na internete objavilo video, ktoré sa okamžite stalo virálnym. Zachytáva jej dvojročného syna, ako sa ju pokúša prebudiť tým, že ju ťahá za šaty.

A migrant worker boarded the train from Gujarat to Muzaffarpur, Bihar. Mements before reaching Muzaffarpur, she died of dehydration, hunger and extreme heat. Her little son was trying to wake his dead mother up in the railway platform

Dedicating this video to the Railway minister pic.twitter.com/TnXuvyKQMZ