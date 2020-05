Aktivistka Thunbergová na adresu Dánska, skritizovala ich za vypúšťanie splaškov do mora

KODAŇ - Klimatická aktivistka Greta Thunbergová kritizovala v stredu predstaviteľov Kodane, pretože hlavné mesto Dánska posledných šesť rokov vypúšťalo do prielivu oddeľujúceho Švédsko a Dánsko veľké množstvo odpadovej vody. Informovala o tom agentúra AP.

Miestne médiá citovali zistenia Dánskej agentúry pre ochranu životného prostredia, podľa ktorej bolo od roku 2014 do Öresundského prielivu počas silných dažďov odčerpaných viac než 35 miliárd litrov nefiltrovanej kanalizačnej vody, pretože dánske čističky odpadových vôd takéto veľké množstvo nemohli zvládnuť.

Tieto informácie sa objavili len nedávno, keď metropolitná oblasť hlavného mesta prišla s plánom povoliť svojim komunálnym službám HOFOR, aby - počnúc nastávajúcou nedeľou - smeli vypúšťať do Öresundu väčšie množstvá odpadovej vody. Toto rozhodnutie bolo zatiaľ odložené na október. Thunbergová na Facebooku napísala, že "to sú kroky tej istej Kodane, ktorá tvrdí, že do roku 2025 chce ako prvé hlavné mesto na svete dosiahnuť uhlíkovú neutralitu".