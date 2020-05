Americkí vojaci sa sťahujú z Afganistanu rýchlejšie, než sa očakávalo

Koncom februára sa Spojené štáty po dohode s militantným hnutím Taliban zaviazali do polovice júla znížiť počet vojakov nasadených v tejto krajine z približne 13.000 na 8600 a pokiaľ to bude možné, do mája 2021 stiahnuť úplne všetkých.

Podľa dvoch anonymných zdrojov z prostredia americkej diplomacie sa však Američanom podarí znížiť počet vojakov na 8600 pravdepodobne už začiatkom júna. "Pre obavy z ochorenia COVID-19 sa k plánovanému počtu dostávame rýchlejšie, než sa očakávalo," uviedol jeden z nich.

Ďalší z amerických predstaviteľov uviedol, že "Spojené štáty sa zamerali na rýchle stiahnutie sekundárnych pracovníkov a osôb, ktoré sa z hľadiska rizika infikovania považujú za vysoko rizikové". Americký prezident Donald Trump pred časom obnovil myšlienku úplného stiahnutia amerických vojsk z Afganistanu, no zároveň zdôraznil, že neurčil dátum, dokedy by mal byť tento proces ukončený.

Objavujú sa totiž špekulácie, že úplné stiahnutie amerických vojsk z Afganistanu by mohlo byť súčasťou jeho kampane pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami v USA, ktoré sa majú uskutočniť na jeseň tohto roku.

Taliban, ktorý v rokoch 1996-2001 vládol v Afganistane železnou rukou, sa dlhodobo pokúša zvrhnúť afganskú vládu v Kábule podporovanú západnými mocnosťami a znovu nastoliť vládu islamského práva šaría. Vládu v Kábule považujú za bábku Spojených štátov.