Trump má problém: Nezamestnanosť v USA sa do volieb pravdepodobne udrží na dvojcifernej úrovni

Donald Trump

Zdroj: SITA/AP Photo/John Raoux

WASHINGTON - Nezamestnanosť v Spojených štátoch sa do konania prezidentských volieb pravdepodobne udrží na dvojcifernej hodnote. Predpokladá to ekonomický poradca Bieleho domu Kevin Hassett. To znamená ďalšie potvrdenie predpokladov, že zotavovanie trhu práce v USA bude pomalé.