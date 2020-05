KORONAVÍRUS V Británii začali testovať liek, ktorý proti chorobe COVID-19 berie Donald Trump

Viac ako 40.000 zdravotníkov z Európy, Afriky, Ázie a Južnej Ameriky, ktorí sa do štúdie zapoja, budú dostávať hydroxychlorochín alebo chlorochín, ktoré sa používajú ako antimalariká. Časť z nich ale bude brať placebo. Všetci účastníci štúdie sú v každodennom kontakte s pacientmi, ktorí ochoreli na COVID-19.

"Naozaj nevieme, či chlorochín alebo hydroxychlorochín vo vzťahu ku COVID-19 pomáhajú či škodia," uviedol jeden z hlavných autorov štúdie Nicholas White. Podľa neho je ale táto forma klinickej štúdie, kedy účastníci ani výskumníci po dobu trvania testov netušia, kto berie lieky a kto placebo, najlepším spôsobom, ako zistiť, či môžu chlorochín alebo hydroxychlorochín v boji s COVID-19 pomôcť.

"Široko dostupnú, bezpečnú a účinnú vakcínu môžeme mať až za dlho. Ak by mohli tak dobre znášané lieky ako chlorochín a hydrochlorochín znížiť riziko nákazy covidom-19, bolo by to neuveriteľne cenné," uviedol spoluautor štúdie Martin Llewelyn. Štúdia, na ktorej sa pod vedením vedcov z Oxfordu a Brightonu podieľajú aj výskumníci z Talianska, Thajska, Vietnamu, Laosu a Kambodže, začala krátko potom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že preventívne užíva hydroxychlorochín.

Šéf Bieleho domu toto antimalarikum dlhodobo presadzuje ako zázračný liek proti COVID-19, a to napriek aprílovému varovaniu amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). Ten vzhľadom na riziko problémov so srdcovým rytmom varuje pred užívaním hydroxychlorochínu aj chlorochínu na COVID-19 mimo nemocnice a klinických testov. Ďalším úskalím spojeným s presadzovaním hydroxychlorochínu ako lieku na COVID-19 je riziko, že liek nebude dostupný pre liečbu malárie či reumatickej artritídy.

Hydroxychlorochín a podobná látka chlorochín sa desiatky rokov používajú ako prevencia aj na liečbu malárie a ako liek na niektoré autoimunitné ochorenia, ako je reumatoidná artritída a lupus. O možnej účinnosti látky proti ochoreniu COVID-19 sa začalo hovoriť v marci po zverejnení francúzskej štúdie, ktorá uviedla, že hydroxychlorochín v kombinácii s antibiotikom azitromycínom môže pomôcť pacientom s koronavírusom. Vedecký časopis, ktorý štúdiu vydal, neskôr uviedol, že článok nesplnil očakávaný štandard.