Bill Gates nepovedal, že vakcína proti COVID-19 môže zabiť 700-tisíc ľudí

Gates hovoril o bezpečnosti vakcín, potenciálnych vedľajších účinkoch a o tom, koľko ľudí by hypoteticky mohlo nejaké vedľajšie účinky pociťovať, pokiaľ by sa malo očkovať celosvetovo. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP. "Bill Gates priznal, že jeho vakcína môže poškodiť zdravie alebo zabiť až 700000 ľudí, čo je vyše dvakrát viac ako doteraz zomrelo na samotný koronavírus," píše na svojej facebookovej stránke Bádateľ v príspevku zo 17. mája 2020.

Toto tvrdenie je vytrhnuté z kontextu a nepravdivé. Gates hovoril o rizikách vakcín vo všeobecnosti a zložitosti ich výskumu a vývoja. V súčasnosti neexistuje vakcína proti COVID-19, chorobe spôsobenej novým koronavírusom, ktorý sa objavil na konci roku 2019 v Číne. Bill Gates je jedným z najznámejších ľudí volajúcich po tom, aby sa vakcína vyvinula čo najskôr. Nadácia Billa a Melindy Gatesových prispela 300 miliónmi dolárov na jej vývoj. Pre svoj postoj sa však stal terčom aktivistov, ktorí sú proti očkovaniu, a tiež predmetom mnohých konšpiračných teórií o koronakríze.

Hovoril o komplikáciách s vývojom vakcíny

Z videorozhovoru v americkej televízii CNBC je však zrejmé, že Gates nepovedal, že vakcína by mala viesť k poškodeniu zdravia či smrti až 700.000 ľudí. Hovoril najmä o komplikáciách s vývojom vakcíny a tom, prečo si myslí, že bude trvať pomerne dlho, až do jesene 2021, kým bude k dispozícii funkčná, no hlavne bezpečná vakcína. "Účinnosť vakcíny pri starších ľuďoch je vždy veľkou výzvou. Viete, vakcína proti chrípke napríklad nie je až taká účinná u seniorov. Hlavný prínos vakcíny je v tom, že ju nešíria mladší ľudia, ktorí sú zaočkovaní," povedal Gates v rozhovore.

"V tomto prípade (pri koronavíruse, pozn. red. AFP) je teda zrejmé, že potrebujeme vakcínu, ktorá bude fungovať aj vo vyššom veku, pretože práve seniori sú najviac ohrození. Zároveň však pri jej vývoji musíme dbať o to, že aj keď bude jej efekt silnejší, nebudú silnejšie vedľajšie účinky. Ak totiž máme, povedzme, vedľajšie účinky u jedného človeka z 10.000, to je omnoho viac - až 700.000 ľudí -, ktorí nimi môžu byť postihnutí," uviedol. "Takže úplné pochopenie všetkých aspektov bezpečnosti pri takej gigantickej mierke naprieč všetkými vekovými skupinami... je veľmi, veľmi náročné," dodal Gates pre televíziu CNBC.

Gates nehovoril, že 700.000 ľuďom môže vakcína "poškodiť" zdravie či ich "zabiť". Z kontextu rozhovoru je zrejmé, že hovoril v hypotetickej rovine o tom, koľko ľudí môže trpieť vedľajšími účinkami potenciálnej vakcíny pri očkovaní celej svetovej populácie (preto pomer jeden ku 10.000, teda rovnaký ako 700.000 k siedmim miliardám), pokiaľ sa nebude vo zvýšenej miere dbať o bezpečnosť už pri jej výskume a vývoji.