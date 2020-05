KORONAVÍRUS Nové epicentrum nákazy v Česku: Vírus sa šíri v bani, medzi infikovanými je aj Slovák

Celkovo majú hygienici okolo 150 pozitívnych testov, lenže niektorých infikovaných baníkov stále hľadajú. Chorí sú aj štyri Poliaci a Slovák. Hygienici budú pri plošných testoch kvôli koronavírusu v Dole Darkov testovať 2400 ľudí. Pôvodne sa hovorilo o tom, že cez víkend sa bude testovať zostávajúcich zhruba tisíc zamestnancov. Testy už začali a potrvajú do pondelka. Dnes to povedala krajská hygienička Pavla Švrčinová. "S testovaním sa už začalo, čakali sme kým sa baníci dostali von a začínali sme tam už v 04:30. Nakoniec tých zamestnancov je skoro 2400. Dnes sa robí 250 až 300 testov, v sobotu sa bude robiť 700 a v nedeľu 500 a v pondelok sa dorobí zvyšok. Potrvá to štyri dni, "uviedla Švrčinová

Medzi infikovanými cudzincami sú pendleri, ide o Poliakov. Chorý Slovák v Česku žije dlhšiu dobu. Hygienikom pri dohľadávaní kontaktov komplikuje prácu skutočnosť, že sa s niektorými baníkmi nemôžu spojiť a nemajú na ne potrebné kontakty. "Zháňame ešte niektorých pozitívnych baníkov, na ktorých nemáme telefón. Je to jednoducho zúfalstvo. Nakazení Poliaci sú pendleri, ale Slovák tu býva dlhodobo u sestry," doplnila Švrčinová.

Medzi rodinnými príslušníkmi bol napríklad pozitívne testovaný aj syn baníka, ktorý navštevuje ZŠ Generála Svobodu. Školská skupina trinástich detí aj dve učiteľky museli ísť do dvojtýždňovej karantény. Školu čaká dezinfekcia, prvý stupeň ale v pondelok môže otvoriť. Podľa Švrčinovej hygienici riešili napríklad aj prípad učiteľky materskej školy z Karvinska, ktorá si od jedného z infikovaných nechala niečo opraviť a tiež sa nakazila.

Pre Baňu Darkov platia prísne opatrenia. Pri vstupe si musí každý pracovník vydezinfikovať ruky a prejsť pred termokamerou. Spoločnosť zabezpečila pre všetkých zamestnancov dezinfekčné prostriedky a rúška. Pre pracovníkov platí povinnosť nosiť respirátory, rukavice a ochranné okuliare. Trikrát denne sa dezinfikujú spoločné priestory, šatne, výdajne a ďalšie miesta. Na baniach sa denne dezinfikujú dopravné nádoby a vozidlá pre dopravu zamestnancov. Zamestnanci z Bane Darkov sa nepresúvajú na iné pracoviská. V karvinských baniach pracuje zhruba 8400 ľudí.