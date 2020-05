KORONAVÍRUS Indonézia očakáva prudký nárast obyvateľstva: Môže za to nedostatkový tovar

Nedostupnosť antikoncepcie môže počas pandémie ochorenia COVID-19 vyústiť do 420.000 tehotenstiev, uviedol šéf Národného úradu pre populáciu a plánovanie rodiny (BKKBN) Hasto Wardoyo. Vláda odhaduje, že od marca do apríla prestali antikoncepciu používať celkovo tri milióny dvojíc a v 15 percentách z nich sa to môže skončiť tehotenstvom.

"Spolu so 420.000 novonarodenými deťmi na budúci rok môže počet obyvateľov v Indonézii dramaticky narásť," povedal. "Ak plánujete tehotenstvo, teraz nie je ten správny čas," dodal. Každý rok sa v Indonézii narodí päť miliónov bábätiek a vlani používalo antikoncepciu približne 28 miliónov dvojíc, ako ukazujú údaje vlády.

Predstavitelia zdravotníctva v okrese Tasikmalaya v provincii Západná Jáva (v západnej časti ostrova Jáva) hlásili, že percento tehotných žien sa už v období od januára do marca v porovnaní s minulým rokom zdvojnásobilo.

Indonézia zaznamenala vo štvrtok 973 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je zatiaľ najväčší denný nárast, a celkový počet infikovaných v krajine tak stúpol na 20.162. Počet úmrtí stúpol na 1278, pretože v noci na štvrtok zomrelo ďalších 36 ľudí.