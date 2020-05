KORONAVÍRUS Maďarsko začalo vyvíjať vlastnú vakcínu proti novému vírusu

K vývoju vakcíny použijú izolovaný vírus SARS-CoV-2 od 30 až 40 nakazených. V prvej fáze vyberú kmene vírusu potrebné k vývoju vakcíny a následne budú testovať najvhodnejšie bunkové kultúry.

Potom bude nasledovať skúmanie účinnosti a napokon testovanie na zvieratách. Názory na to, kedy by mohla byť vakcína k dispozícii, sa rôznia. Je však zrejmé, že to nebude ešte tento rok, uviedol server Index.hu.