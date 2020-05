Merkelová cieľom ruských hackerov: Neexistuje jediný dôkaz, odkazuje Lavrov

"Prešlo už päť rokov a doteraz sme nevideli ani jeden konkrétny dôkaz, ktorý by to potvrdil," uviedol Lavrov v rozhovore pre ruské médiá zo skupiny RBK. "Berlín sa rozhodol, že na vine je Moskva, aj keď vo vzťahu k Rusku o tom neexistujú žiadne dôkazy. Odrazu si v Bundestagu (Spolkovom sneme, dolnej komore parlamentu) povedali, že toto všetko je poburujúce a môžu za to Rusi," dodal Lavrov.

Nemecké médiá informovali, že hackeri ešte v roku 2015 ukradli informácie z Merkelovej e-mailového účtu, a to v rámci širšieho útoku na Spolkový snem. Vyšetrovatelia identifikovali aj konkrétnych podozrivých. Išlo o Dmitrija Badina, po ktorom pátra aj americký FBI z dôvodu jeho účasti na iných kybernetických útokoch, vrátane útoku demokratov počas amerických prezidentských volieb v roku 2016.

"Úprimne hovorím, že ma to mrzí," povedala v stredu Merkelová v nemeckom parlamente a dodala, že pre svoje tvrdenie má konkrétne dôkazy. Podľa Merkelovej sú kybernetické útoky a skresľovanie faktov súčasťou ruskej stratégie. Tieto praktiky označila za "viac ako nepríjemné". Kancelárka tiež načrtla možnosť uvalenia nových sankcií na Rusko, ak budú podobné aktivity pokračovať.