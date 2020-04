KORONAVÍRUS Lavrov povedal, že WHO si počas pandémie plní svoju úlohu

WHO si podľa slov ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova plní svoju úlohu v oblasti vedenia. "Áno, nie je to ideálne. Nikto však nie je dokonalý," povedal. Americký prezident Donald Trump 14. apríla oznámil, že nariadil zadržanie platieb pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) za to, že nezvládla situáciu okolo epidémie nového koronavírusu. WHO vtedy obvinil z toho, že je "veľmi naklonená Číne".

Chyby zo strany WHO podľa Trumpa spôsobili, že situácia v súvislosti s koronavírusom prerástla do pandémie, ktorá spôsobila smrť takmer 200.000 ľuďom a milióny ďalších sa nakazili ochorením COVID-19. Táto kritika však podľa Lavrova nemá s činnosťou WHO veľa spoločného. "Podľa môjho názoru chcú ľudia takéto útoky využiť na odôvodnenie svojho vlastného postupu, ktorý prišiel príliš neskoro a nebol adekvátny," povedal.

Trump opakovane čelil kritike za to, že k pandémii zo začiatku nepristupoval dostatočne vážne, pripomína DPA. Pandémia podľa Lavrova odhalila problémy i v rámci Európskej únie. Dodal však, že v boji s vírusom je potrebná spolupráca. Počet prípadov nákazy novým koronavírusom v Rusku stúpol za posledných 24 hodín o 5966 na 74.588, informovalo v sobotu tamojšie krízové centrum. Ochoreniu COVID-19 v krajine podľahlo 681 ľudí.