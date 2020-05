KORONAVÍRUS Odvážne Česko prichádza s ďalšou vlnou uvoľňovania: Zelená pre hromadné akcie!

Novinárom to dnes povedal minister zdravotníctva Adam Vojtěch (za ANO). Podľa epidemiológov Rastislava Maďara sa budú ešte budúci týždeň hodnotiť dáta o epidémii, zhoršenie môže znamenať aj odloženie uvoľňovania, ktoré je naplánované na 25. máj. Česká vláda sa týmto krokom teda rozhodla pristúpiť k ďalšiemu uvoľńovaniu opatrení. Jednotlivo sa v nich mení nasledovné:

- Na športoviskách bude možné znovu používať aj sprchy a šatne.

- Od 25. mája budú tiež povolené návštevy v nemocniciach a domovoch seniorov. Prísť môžu dvaja príbuzní, ktorým sa zmeria teplota.

- Vo vnútri reštaurácií bude musieť nosiť rúško personál aj hostia, ktorí ho môžu zložiť len počas konzumácie.

- Medzi 23:00 a 6:00 musia zostať prevádzky uzavreté.

S príchodom leta sa otvoria aj kúpaliská

- Na kúpaliskách budú ľudia musieť nosiť rúška - nutné nebudú len vo vode alebo na ležadle či na uteráku.

- Od 25. mája budú môcť ľudia navštevovať aj vnútorné priestory štátnych hradov a zámkov a tiež zoologických záhrad - v rúšku.

- Rúška naopak nebudú povinné vonku, pri zachovaní rozostupov.

Prízvukuje sa dvojmetrový rozostup

Agentúra ČTK dodáva, že bude nutné dodržiavať dvojmetrové rozostupy a pri vstupe poskytnú usporiadatelia návštevníkom dezinfekciu. Veľké spoločenské alebo športové akcie boli zakázané, pretože podľa epidemiológov spolu s cestovaním do zahraničia predstavovali najväčšie riziko šírenia infekcie medzi ľuďmi.

"Ešte pred Veľkou nocou by sme si netrúfli ani uvažovať o tom, že by sme mohli povoliť tak veľké akcie," povedal na tlačovej konferencii Maďar. Podľa neho sú síce povolené rizikovejšie prevádzky, ako sú šatne, obchodné centrá či veľké akcie, ľudia ich ale navštevovať nemusia. Neodporúča to napríklad rizikovým osobám, teda seniorom alebo chronicky chorým.