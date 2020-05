Mladý Čech sa stal vďaka lotérii milionárom: Prehovoril, čo mu na výhre prekáža!

Zatiaľ čo svet čelí pandémii koronavírusu a ľudia sa boja finančnej krízy, český stávkar sa stal za noc milionárom. „Prišiel v sprievode manželky a priniesol čísla niekoľkých bankových účtov, na ktoré chce milióny rozdeliť. Hoci si mohol rovno odniesť 270-tisíc korún (cca 9,8-tisíca eur) nevyužil to. Nechcel ani korunu,“ povedal pre Blesk.cz hovorca českej Sazky Petr Týbl.

Tiket kúpil cestou na služobnú cestu

Výherca, ktorý má vyše 40 rokov, už istú časť peňazí rozdal. „Niekoľko desiatok miliónov korún požaduje rozoslať na účty členov najbližšej rodiny,“ prezradil Týbl.

Ďalšie financie pôjdu na dobrú vec. „Chceli by sme ich venovať spolku na ochranu zvierat, ktorý spolu s manželkou už niekoľko rokov podporujeme,“ zveril sa stávkar z Ústeckého kraja. Tam ale výherný tiket nepodal. „Šiel som na služobnú cestu do Prahy. Cestou som sa potom stavil v trafike, aby som si kúpil časopis. No a pri tej príležitosti som vsadil tento výherný tiket,“ opísal muž.

Čísla vybrali ako rodina, jedna vec mu však prekáža

Celá rodina o ňom vie, že miluje športku, a tak tiket vyplnili spoločne. „Vyškrtali sme osem stĺpčekov, dva nám ostali voľné a už nás nenapadlo, aké čísla tam napísať. Takže sme zvolili náhodný tip a čísla vygeneroval terminál Sazky,“ uviedol. A práve vďaka tomuto kroku mohol oslavovať, lebo vyhral na tzv. náhodný tip. V ňom boli čísla 10, 16, 28, 31, 33 a 49.

K tomu zvolil aj doplnkovú hru Šanca, kde uhádol posledné číslo 4. A keďže mal vsadený plný tiket, bral okrem základnej výhry 72 417 144 Kč i Superjackpot, čo bolo ďalších 119 607 166 Kč.

Pätnásť percent z výhry, teda okolo 28,8-milóna korún (vyše milión eur), sa odvedie ako daň. „Prekáža mi to, pretože nie je vôbec jasné, kam vlastne tie peniaze smerujú. Radšej by som rovnakú čiastku povinne odviedol na dobročinnosť. Bol by som rád, keby som si mohol sám vybrať, na aké účely takáto suma pôjde,“ povedal stávkar.

Veľká porada s manželkou

Čech vyhral pri losovaní z 15. apríla. Dlho sa ale nehlásil. Dokonca aj loterijná spoločnosť upozorňovala, že výherca ešte nie je známy. „Pripravoval som si, ako s peniazmi naložím. Radil som sa aj s manželkou,“ zdôvodnil výherca.

Výhra tohto stávkara z Ústeckého kraja je piata najvyššia v histórii českej Športky a siedma v poradí z pohľadu všetkých vyplatených výhier v Česku. Superjackpot padol presne po piatich mesiacoch. Vlani v novembri získal manželský pár zo stredného Česka takmer 251-miliónov korún (asi 9,1-milióna eur). Manželia si svoje peniaze vyzdvihli len dva týždne pred platnosťou novej dane pre miliónové výhry, kvôli ktorej prišli o 38-miliónov korún (cca 1,3-milióna eur).