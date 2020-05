ROZHOVOR so Slovenkou, ktorá žije v Madride: Pre KORONAVÍRUS sme zatvorení doma už tri mesiace!

Španielsko, rovnako ako iné krajiny vrátane tej našej, postupne uvoľňuje opatrenia. Tamojšia vláda však zareagovala neskoro a preto sa tam situácia s pandémiou nového koronavírusu vymkla kontrole. "V tomto momente je situácia jednoznačne lepšia ako bola pred mesiacom. Ale stále je to tu strašné. Pribúdajú nové prípady a počet úmrtí sa pohybuje okolo 160 denne," hovorí Zuzana, ktorá žije v Madride.

Začiatkom apríla však bol počet denných úmrtí na tisícke. Núdzový stav bol v Španielsku vyhlásený 13. marca, platiť však začal od 16. "Väčšina z nás však vyšla poslednýkrát z domu v piatok 13." hovorí Zuzana. Ona aj so svojou rodinou je zatvorená doma už vyše 60 dní. "Z domu sme spočiatku mohli vyjsť ina na nákup potravín, do lekárne, chovateľských potrieb, trafiky alebo do práce. Prvé sa zatvorili školy, škôlky a univerzity," opisuje začiatky Slovenka.

Španielsko nepozná OČR ako u nás, Zuzane firma poskytla možnosť pracovať z domu, keďže má dve deti. Ako sama dodáva, nie je to jednoduché. "Zo začiatku som bola vystresovaná. Okrem mojej práce som sa musela starať o 9-mesačného syna, ktorý bol celý čas pri mne a o 4-ročného syna, ktorý zrazu nevedel, čo so sebou," opisuje prvé dni doma.

Zo školy im posielali veľa úloh, robili videokonferencie a čas trávili aj na balkóne, keďže boli zvyknutí bývať veľa vonku. "Starší syn bol zo začiatku smutný, pretože nemohol byť so svojimi spolužiakmi. RIešili sme to videokonferenciami, buď s celou triedou s niektorými spolužiakmi," hovorí Zuzana.

Rozdávali aj pokuty

V Španielsku je momentálne povolená prechádza s deťmi do jedného kilometra na jednu hodinu. Sprevádzať ich môže iba jeden rodiť. Zuzana staršiemu synovi vysvetlila, že musí nosiť rúško a nemôže sa ničoho chytať. "Pre mňa sú to hrdinovia, pretože obidve deti, aj keď sú malé, to chápu a sú zodpevedné," hrdo hovorí Zuzana. Aj ona sa prestala stresovať a začali si užívať to, že trávi čas so svojimi ratolesťami. Ona s manželom vychádza z domu minimálne, väčšinou na nákup. Avšak aj to je záležitosť na minimálne dve hodiny, keďže, rovnako ako u nás, aj v Španielsku je povolený len určitý počet ľudí v predajni.

"Manžela raz zastavili policajti, keď išiel kúpiť chlieb. Opýtali sa ho, kam ide. Keď im povedal, že po chlieb, tak mu poradili, aby kúpil aspoň štyri. Aj švagra zastavili asi pred týždňom. Ten dostal aj pokutu, pretože šiel nakúpiť do obchodu, ktorý bol vzdialený asi jeden kilometer, no iný mal bližšie," spomína Zuzana. Rúška v Španielsku nie sú povinné, len odporúčané. Od minulého týždňa však zaviedli povinnosť nosiť ich v hromadnej doprave. Pred vstupom do obchodu, rovnako ako na Slovensku, je povinný dezinfekčný gel na ruky a aj rukavice.

Na kúpanie musia zabudnúť

Zuzana neverí, že by sa situácia vrátila do normálu v dohľadnej dobe, minimálne nie v Španielsku. "Tento rok nepôjdeme ani na pláž a už vôbec nie na kúpalisko. Aj keď mi je to ľuto kvôli deťom, budeme hľadať nejaké alternatívny, akými sú prírodné priehrady alebo riečky v blízkosti Madridu. Nejako tie teplá prežijeme," plánuje s úsmevom Zuzana. Dúfa však, že budú môcť vycestovať aj na Slovensko za rodinou.

Španielsko sa momentálne nachádza vo fáze uvoľňovania 0. To znamená, že mohli otvoriť kaderníctva, železiarstva a malé prevádzky, ktoré majú rozlohu menej ako 400 metrov štvorcových. V niektorých provinciách sú už vo fáze 1, kedy sa otvorili aj terasy, avšak stále sa musia dodržiavať dvojmetrové rozostupy.

Prepúšťanie nie je povolené

Na Slovensku prišlo o prácu alebo o časť platu z dôvodu pandémie mnoho ľudí. V Španielsku nie je prepúšťanie povolené, pokiaľ trvá núdzový stav a ak by zamestnávateľ ako dôvod uviedol hospodársku krízu v súvislosti s koronavírusom. Zuzana pracuje vo veľkej medzinárodnej spoločnosti, v ktorej zatiaľ o prácu neprišiel nikto. Jej manžel má zase obchod so špotovými potrebami a keďže online predaj zakázaný nebol, zarobil aj on.

Avšak predsa len mali opatrenia dopad na niektorých ľudí. Niektorých prepustili "dočasne", ako napríklad čašníkov, barmanov či hotelierov. Tým štát vypláca podporu 70% ich platu a po uvoľnení opatrení by mali byť prijatí naspäť. V iných firmách napríklad znižovali mzdy. "Keď budem o tomto raz rozprávať mojim vnúčatám, ani mi nenbudú veriť," uzatvára Zuzana.