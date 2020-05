Výsledky novej štúdie: Po rozprávaní sa KORONAVÍRUS môže vo vzduchu udržať viac ako osem minút

Ilustračné foto

WASHINGTON - Kvapôčky, ktoré pri rozprávaní vypustia ľudia infikovaní novým koronavírusom, sa môžu vo vzduchu udržať až niekoľko minút a hrozí tak nákaza ďalších osôb. Informovala o tom vo štvrtok spravodajská televízia CNN s odvolaním sa na zistenia výskumníkov Národného zdravotníckeho inštitútu (NIH) a Pensylvánskej univerzity zverejnené vo vedeckom časopise The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).