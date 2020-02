Čech vyhral v lotérii milióny! Nepovedal o tom manželke ani deťom, dôvod vás prekvapí

Informáciu priniesla televízia Nova. Čech, ktorý vyhral 5.212.135 českých korún (približne 205.655 eur) si síce nekupoval tiket na každé losovanie, no vsádzal viac než 40 rokov. O radosť z výhry sa zatiaľ s nikým nepodelil, a to ani so svojimi najbližšími. „Manželka ani moje tri deti o tom, že sme milionári, nemajú ani tušenie,“ usmieval sa muž po prevzatí výhry v budove Sazky.

Tajnosti však nerobí preto, aby si všetky peniaze nechal pre seba. Dôvod je iný. Rodina totiž nezažíva pokojné obdobie, stavia dom a na konte má nemalé dlhy. „Ako prvé chcem zaplatiť všetky dlhy, ktoré máme. Zároveň sa nemôžem dočkať, keď konečne dostaviame náš domček a budeme mať už navždy pokoj,“ povedal čerstvý výherca. Muž následne plánuje rodine oznámiť, že nadobudli nečakané bohatstvo, pričom sú preč aj všetky ich ťaživé záväzky.

Šťastný tiket, ktorý si ako zvyčajne kúpil v neďalekej trafike, po losovaní musel skontrolovať veľakrát. Nemohol totiž uveriť, že skutočne vyhral takú veľkú sumu. „Moja najvyššia výhra bola až doteraz pár tisícok, ale i tak vsádzam zhruba dvakrát do mesiaca,“ zveril sa nový milionár.

Peniaze však nepôjdu len na splatenie dlhov. „S manželkou pravidelne prispievame na nadáciu Dobrý anjel. Tá sa stará hlavne o rodiny, ktoré musia bojovať s niečím tak smutným, ako je napríklad choroba dieťaťa. Navyše presne viete, komu konkrétne ste pomohli,“ opísal muž. Časť výhry tak pomôže aj rodinám v ťažkej životnej situácii.