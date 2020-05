Otrasný prípad! Predavačku (†47) opľul zákazník: Desivý scenár po incidente, smrť na koronavírus

Muž v osudný okamih jednoducho pristúpil k Belly a jej kolegyni, ktoré stáli v hale na stanici, a opýtal sa, čo robia. Reagovali, že tam pracujú. On odvetil, že má koronavírus, kašlal na ne a aj ich opľul.

Prešlo pár dní a ukázalo sa, že obe ženy sú skutočne nakazené. Či sa však o to skutočne postaral dotyčný útočník z metra, známe nie je. Pátra po ňom polícia a isté je, že obe ženy prišli na stanici do styku s veľkým množstvom ľudí. O prípade informoval portál BBC.

Belly do nemocnice prijali 2. apríla, napojili ju na pľúcnu ventiláciu. O tri dni na to zomrela. "Bola to dobrá osoba, dobrá matka a dobrá manželka. Bola starostlivá, starala sa o všetkých," opísal jej manžel. Na pohrebe sa však mohlo zúčastniť len desať ľudí, vrátane jej 11-ročnej dcérky.

Zdroj: Facebook

Okolnosti skonu 47-ročnej Britky však prinášajú množstvo otáznikov. Útok označil za opovrhnutiahodný aj britský premiér Boris Johnson. Kritiku vyslovili aj britské železničné odbory.

Rest in Peace Belly Mujinga.



Belly was a ticket operator for a train station in London. A person who knew themselves to be infected with Coronavirus spat in Belly's face. Belly contracted Coronavirus as died. Belly leaves behind her 11 year old daughter. https://t.co/jwzxxfCsVE pic.twitter.com/dg95wqsjrJ