KORONAVÍRUS Talianska vláda sprísnila podmienky prepúšťania mafiánov pre pandémiu

Nariadenie prijaté v noci na nedeľu vyžaduje, aby sa po prepustení jednotlivca každé dva týždne opätovne preskúmalo jeho opodstatnenie. To má príslušné orgány uistiť, že podmienky, za akých sa odsúdenec dostal na slobodu, sú stále aktuálne. "Nikto si nemôže ani len pomyslieť, že súčasnú pandemickú situáciu zneužije na to, aby sa dostal z väzenia. Odteraz máme nové pravidlá, ktoré sa o to postarajú," povedal minister spravodlivosti Alfonso Bonafede.

Odsúdeným zločincom bolo umožnené dostať sa z väzenia potom, čo v talianskych väzniciach vypukli v marci rozsiahle nepokoje z dôvodu šíriacich sa obáv z nákazy novým koronavírusom, ktorý si v krajine vyžiadal už viac ako 30.000 obetí. Závažnosti zločinov niektorých odsúdencov však pobúrili verejnosť natoľko, že vyzvala vládu, aby od prepúšťania väzňov ustúpila.

Od marca bolo z väzníc do domácej izolácie presunutých približne 376 mafiánov a drogových dílerov. Sudcovia tiež skúmajú ďalších 456 žiadosti o prepustenie. Medzi oslobodenými bol napríklad líder organizácie Cosa Nostra, 78-ročný Francesco Bonura, alebo 85-ročný Franco Cataldo, ktorý sa v roku 1996 podieľal na vražde syna mafiánskeho odpadlíka, ktorého telo bolo rozpustené v kyseline.