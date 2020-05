Európska komisia to nevidí ružovo: Vonkajšie hranice EÚ by mali zostať uzavreté do polovice júna

BRUSEL - Európska komisia odporúča, aby vonkajšie hranice Európskej únie zostali uzavreté najmenej do polovice júna v súvislosti so súčasnou pandémiou koronavírusu. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.

Zákaz cestovania do krajín EÚ, s výnimkou nevyhnutných prípadov, by mal byť podľa komisie predĺžený o jeden mesiac, a to až do 15. júna. Napriek tomu, že sa v krajinách EÚ začínajú zmierňovať niektoré z reštrikcií, zavedených v rámci boja proti koronavírusu, "situácia v Európe aj vo svete zostáva nestabilná," uvádza sa vo vyhlásení Komisie, z ktorého citovala agentúra AFP.

Opatrenie má podľa EK zamedziť prípadnej druhej vlne šírenia koronavírusu. Členské štáty rozhodli o uzavretí svojich hraníc v polovici marca. Európska komisia sa tieto opatrenia snažila koordinovať, aby minimalizovala vplyv koronakrízy na cezhraničný pohyb tovarov a osôb v rámci EÚ.

EK vyzvala v piatok členské štáty EÚ, ktoré sú súčasťou schengenského priestoru, ako aj krajiny k nemu pridružené, aby predĺžili dočasné obmedzenie ciest občanov tretích krajín do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, o ďalších 30 dní, čiže do 15. júna. Cestovné obmedzenia by sa mali podľa EK uvoľňovať len postupne a koordinovane, čo sa zdôrazňuje aj v spoločnom európskom pláne na rušenie opatrení. V prvej fáze by sa mali začať rušiť kontroly na vnútorných hraniciach, zatiaľ čo v druhej sa zmiernia obmedzenia na vonkajších hraniciach.

Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco

"Je nevyhnutné, aby sa akékoľvek kroky prijímali postupne a aby sa jednotlivé opatrenia rušili v rôznych fázach," uviedol v správe pre médiá podpredseda EK pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas. Prvým cieľom je obnovenie normálneho fungovania schengenského priestoru zaručujúceho voľný pohyb osôb a tovaru, a to hneď, ako to umožní zdravotná situácia.

Cestovné obmedzenie a výzva na jeho predĺženie sa vzťahuje na 30-členný región EÚ+, ktorým sa označuje 22 členských štátov schengenského priestoru, spolu s Bulharskom, Cyprusom, Chorvátskom, Rumunskom a štyrmi krajinami pridruženými k schengenskému priestoru (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko). Akékoľvek ďalšie predĺženie tohto obmedzenia po 15. júni bude treba znovu posúdiť na základe aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie.

Komisia 16. marca prvýkrát vyzvala šéfov štátov a vlád EÚ, aby na počiatočné obdobie 30 dní zaviedli dočasné obmedzenie na cesty do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné. Začiatkom apríla (8.4) apelovala na predĺženie tohto obmedzenia do 15. mája. Všetky členské štáty EÚ (okrem Írska) a krajiny pridružené k schengenskému priestoru na základe jej odporúčaní prijali vnútroštátne rozhodnutia o zavedení a predĺžení tohto cestovného obmedzenia.