Slovensko porušilo nariadenie o poskytovaní služieb dátového spojenia, tvrdí Európska komisia

Komisia v rámci politiky mobility a dopravy, konkrétne pri iniciatíve Jednotné európske nebo, zaslala formálne výzvy 11 členským štátom, vrátane Slovenskej republiky, aby dodržiavali pravidlá EÚ týkajúce sa poskytovania služieb dátového spojenia. Exekutíva Európskej únie poslala výzvu Bulharsku, Cypru, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Litve, Malte, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku za neposkytnutie a prevádzkovanie služieb dátového spojenia pre všetkých prevádzkovateľov lietadiel lietajúcich vo vzdušnom priestore.

Vykonávacie nariadenie Európskej komisie z roku 2009 vyžaduje od každého členského štátu poskytovanie týchto služieb. Služby dátového spojenia sú komunikácie medzi lietadlom a zemou, ktoré sa prenášajú prostredníctvom dátových spojení dopĺňajúcich tradičnú hlasovú komunikáciu používanú v rámci riadenia letovej prevádzky. Zavedenie tejto interoperabilnej technológie v Európe je nevyhnutné na zlepšenie efektívnosti komunikácie medzi pilotmi a riadiacimi pracovníkmi, a tým na zvýšenie kapacity riadenia letovej prevádzky.

Dotknuté členské štáty a Spojené kráľovstvo majú štyri mesiace na zaslanie odpovede do Bruselu

Lehota pre poskytovateľov letových prevádzkových služieb na poskytovanie a prevádzkovanie služieb dátového spojenia uplynula 5. februára 2018. Nedostatok vybavenia v určitých riadiacich strediskách bráni prevádzkovateľom lietadiel využívať služby dátového spojenia. Prevádzkovatelia to mali zariadiť do 5. februára 2020. Dotknuté členské štáty majú štyri mesiace na to, aby sa zaoberali obavami eurokomisie.

V oblasti energetiky zaslala EK formálnu výzvu všetkým členským krajinám EÚ (okrem Cypru) a Spojenému kráľovstvu, v ktorej ich vyzýva, aby sa patrične držali pravidiel Európskej únie. Dôvodom zaslania výzvy je nedodržanie niektorých ustanovení nariadenia z roku 2017 o bezpečnosti dodávok plynu, najmä pokiaľ ide o oznamovacie povinnosti a uplatňovanie mechanizmu solidarity.

V nariadení sa ustanovujú požiadavky na prevenciu a reakciu na možné prerušenia dodávok plynu v EÚ. Komisia upozornila, že je nevyhnutné mať zavedené preventívne akčné plány a núdzové plány, ako aj jasné dohody o solidarite medzi členskými štátmi. EK pozorne sleduje plnenie týchto povinností na vnútroštátnej úrovni. Dotknuté členské štáty a Spojené kráľovstvo majú štyri mesiace na zaslanie odpovede do Bruselu. V opačnom prípade eurokomisia prikročí k ďalšiemu právnemu kroku a uvedeným krajinám zašle odôvodnené stanoviská.