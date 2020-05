KORONAVÍRUS Nemeckí a švajčiarski poslanci vyzvali na otvorenie hraníc

"Koronakríza ovplyvnila životy ľudí v okolí švajčiarsko-nemeckých hraníc rôznym spôsobom. Keď sa uzavreli hranice, uvedomili sme si, ako veľmi sme ekonomicky, kultúrne a sociálne prepojení, najmä v pohraničných oblastiach," napísali v spoločnom liste poslanec nemeckého parlamentu (Bundestag) Felix Schreiner a poslankyňa švajčiarskej Národnej rady Celine Widmerová.

Ich cieľom je čo najskoršie uvoľnenie obmedzení na hraniciach. Za otvorenie hraníc so susednými krajinami pri zachovaní bezpečnostných opatrení sa postavilo viacero nemeckých politikov. Švajčiarska vláda v pondelok oznámila, že už nebude každého človeka prichádzajúceho do krajiny testovať na koronavírus. Testy by po novom mali byť založené na viacerých faktoroch, ktoré určia, či je daná osoba "rizikovou".