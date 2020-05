Prieskum hovorí jasne: Po Zemanovi chcú Česi za prezidenta Babiša či Ebena

PRAHA - Nového prezidenta si Česi budú voliť na jar v roku 2023 a namiesto Miloša Zemana, ktorému sa skončí druhé funkčné obdobie, by chceli najradšej súčasného premiéra Andreja Babiša (hnutie ANO). Páčil by sa im aj moderátor Marek Eben alebo senátor Pavel Fischer. Ukazuje to prieskum agentúry STEM/MARK, informoval v stredu český spravodajský portál Novinky.cz.

Babiša by volilo 15 percent ľudí. Naopak, pre 67 percent Čechov neprichádza do úvahy, aby bol budúcim prezidentom. Ebena by volilo 14 percent ľudí a Fischera 13 percent. "Stabilnú pozíciu by mohol mať aj generál Petr Pavel, ktorý má najmenej odporcov," uvádza sa v prieskume.

Ľudia by podporili aj bývalých prezidentských kandidátov Jiřího Drahoša (11 percent) a Mareka Hilšera (11 percent) alebo predsedu Ústavného súdu Pavla Rychetského (9 percent). Zo žien má najväčšiu šancu vrchná štátna zástupkyňa Lenka Bradáčová (8 percent) a poslankyňa ODS Miroslava Němcová (8 percent).

"Dôležité pre úspech budúceho kandidáta bude presvedčiť voličov súčasného prezidenta," uvádza agentúra STEM/MARK v záveroch prieskumu. Tí najviac podporujú práve premiéra Babiša. Ich sympatie má aj poslanec Václav Klaus mladší (Trikolóra), po ňom Tomio Okamura (SPD).

Ideálny kandidát by mal mať politické skúsenosti a rešpekt v zahraničí, vyplýva z prieskumu. Do prezidentskej kandidatúry by mal vstupovať už ako nestraník. Česi chcú tiež extroverta s reprezentatívnym vystupovaním. Stále je žiadaný mladší muž, ale aj charakterná žena. Na výskume agentúry STEM/MARK sa zúčastnilo 830 osôb vo veku 18 a viac rokov, dodal portál Novinky.cz.