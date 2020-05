Ďalší medzinárodný konflikt na obzore! Invázia vo Venezuele: Maduro obviňuje USA

Venezuelský minister vnútra Néstor Reverol v štátnej televízii povedal, že skupina ozbrojencov, pochádzajúca podľa neho z Kolumbie, sa pokúsila pristáť s motorovými člnmi v pobrežnom štáte La Guaira, 32 kilometrov od hlavného mesta Caracas. Šéf socialistickej strany Diosdado Cabello oznámil, že počas operácie bolo zabitých osem ľudí a dve osoby zadržané.

Podľa Reverola ozbrojenci plánovali vykonať "teroristické útoky", vrátane atentátu na predstaviteľov venezuelského režimu. Ako pripomenula AFP, Venezuela opakovane obviňuje Kolumbiu z podnecovania pokusov o zvrhnutie Madurovej vlády. Kolumbijská vláda prezidenta Ivána Duqueho označila Madura za "diktátora".

BREAKING: Venezuelan President Maduro says 2 Americans captured in operation allegedly intended to infiltrate Venezuela & apprehend its leaders; The socialist leader said the plan was to kill him - WaPo