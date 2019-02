VIDEO Venezuela sa ponorila do hotového pekla: Masívne nepokoje, nekompromisný Maduro

Podľa miestnych televíznych staníc hádzali civilisti po vojakoch kamene, tí odpovedali nasadením slzotvorného plynu. Po moste cez rieku Táchira chodia miestni obyvatelia do pohraničného kolumbijského mesta Cúcuta do práce alebo na nákupy. Venezuelský prezident Nicolás Maduro však v sobotu nariadil čiastočné uzavretie hraníc s Kolumbiou, aby zabránil prísunu humanitárnej pomoci poskytnutej predovšetkým Spojeným štátmi.

Po uzatvorení hraníc uviazlo v Cúcute podľa informácií odborového zväzu SNTP aj 50 venezuelských novinárov, ktorí sa tam v piatok zúčastnili na benefičnom koncerte s názvom Venezuela Live Aid, organizovanom britským miliardárom Richardom Bransonom. Na koncert prišli aj tisíce Venezuelčanov, ktorí utiekli pred krízou vo svojej vlasti a v noci na sobotu sa utáborili na kolumbijskej strane hranice. Medzi divákmi bol i napriek zákazu vycestovať tiež opozičný líder Juan Guaidó, ktorý sa v januári vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely.

Napätá situácia vo Venezuele sa stupňuje Zdroj: SITA/AP Photo/Fernando Llano

Venezuela predtým uzatvorila aj svoje hranice s Brazíliou a ostrovom Curacao. Prezident Maduro odmieta prijať potraviny a zdravotnícke potreby zo zahraničia s argumentom, že ide o súčasť sprisahania na jeho zosadenie. V meste Cúcuta čaká na prevoz odhadom 600 ton humanitárnej pomoci.

Začiatok distribúcie humanitárnej pomoci

Venezuelský opozičný politik Juan Guaidó, ktorý sa v januári vyhlásil za prezidenta, oznámil v sobotu v kolumbijskom pohraničnom meste Cúcuta spustenie distribúcie zahraničnej humanitárnej pomoci. "Humanitárna pomoc sa určite dostane do Venezuely pokojným a nenásilným spôsobom," povedal Guaidó, citovaný agentúrou AFP, v prítomnosti prezidentov Kolumbie, Čile a Paraguaja.

Juan Guaidó počas vyhlásenia Zdroj: SITA/AP Photo/Fernando Vergara

Guaidó vyzval príslušníkov venezuelských bezpečnostných zložiek blokujúcich hranice s Brazíliou a Kolumbiou, aby sa postavili "na stranu ústavy". Miestne médiá v tejto súvislosti oznámili, že do Kolumbie prebehli štyria členovia venezuelskej Národnej gardy. V Cúcute čaká na distribúciu niekoľko stoviek ton potravín, liekov a ďalšej pomoci, ktorej väčšinu poskytli Spojené štáty. Humanitárnu pomoc Guaidóovi oficiálne odovzdal kolumbijský prezident Iván Duque.

Humanitárna pomoc zo zahraničia Zdroj: SITA/AP Photo/Ivan Valencia

"Požadujeme, aby sa pomoc mohla nenásilne dostať na územie Venezuely," povedal Duque. Blokovanie pomoci na hraniciach by mohlo byť podľa neho hodnotené ako "zločin proti ľudskosti". Gauidó neskôr na Twitteri oznámil, že prvá zásielka humanitárnej pomoci sa napriek blokáde dostala do Venezuely cez hranice s Brazíliou. Agentúra AP sa toto tvrdenie zatiaľ nepodarilo overiť.

Ľudia zoskupení okolo dodávky s prvou humanitárnou pomocou Zdroj: SITA/AP Photo/Ivan Valencia

Nekompromisný Maduro

Venezuelský prezident Nicolás Maduro rozhodol v sobotu o úplnom prerušení diplomatických vzťahov so susednou Kolumbiou. Zároveň vyhlásil, že sa nikdy nevzdá a že je ochotný obetovať za nezávislosť Venezuely aj svoj život, informovala agentúra AP.

Nicolás Maduro Zdroj: SITA/AP Photo/Ariana Cubillos

Maduro svoje rozhodnutie oznámil na zhromaždení tisícov svojich stúpencov v metropole Caracas. Kolumbijským diplomatom dal 24 hodín na odchod z krajiny. Prerušenie diplomatických stykov s Kolumbiou po tom, ako venezuelský opozičný politik Juan Guaidó, ktorý sa v januári vyhlásil za prezidenta, navštívil kolumbijské pohraničné mesto Cúcuta.

Pomoc odmietame

V Cúcute čaká na distribúciu niekoľko stoviek ton potravín, liekov a ďalšej pomoci, ktorej väčšinu poskytli USA. Humanitárnu pomoc Guaidóovi oficiálne odovzdal kolumbijský prezident Iván Duque. Guaidó tam oficiálne oznámil spustenie distribúcie zahraničnej humanitárnej pomoci do Venezuely.

Protest stúpencov Nicolása Madura Zdroj: SITA/AP Photo/Ariana Cubillos

Socialistický prezident Maduro však popiera, že by bola situácia taká kritická, aby si to vyžadovalo humanitárnu pomoc zo zahraničia. Dodávky pomoci z USA by podľa neho pripravili pôdu pre americkú inváziu do Venezuely. Svojho rivala Guaidóa označuje za bábku Spojených štátov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ariana Cubillos

Maduro sa stále drží pri moci aj vďaka tomu, že na jeho strane stojí venezuelská armáda. Guaidó v sobotu zverejnil na svojom twitterovom účte video, na ktorom mu prisahajú vernosť piati príslušníci venezuelských ozbrojených síl. Madurov oponent následne zopakoval svoj prísľub amnestie pre všetkých vojakov, ktorí sa pridajú na stranu opozície.