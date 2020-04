Vedci objavili KORONAVÍRUS na prachových časticiach, ktoré znečisťujú ovzdušie: Stoja pred veľkou otázkou!

RÍM - Talianski vedci objavili nový koronavírus na prachových časticiach, ktoré znečisťujú ovzdušie. To, či je vírus na časticiach životaschopný a je v dostatočnom množstve na to, aby spôsobil ochorenie COVID-19, je nateraz nejasné.

Vedecký tím sa zaoberal otázkou, či by výskyt vírusu na prachových časticiach mohol viesť k prenosu na väčšie vzdialenosti a zvýšiť tak počet infikovaných. Ide o priebežnú štúdiu.

Experti skúmali vzorky častíc znečisteného ovzdušia v provincii Bergamo na severe Talianska. Odobrali ich z jedného mestského a jedného priemyselného miesta.

Vo viacerých vzorkách identifikovali gén, ktorý je vysoko špecifický pre ochorenie COVID-19. Jeho prítomnosť potvrdili slepé testy v laboratóriu.

Leonardo Setti z Bolonskej univerzity, ktorý výskum viedol, považuje za dôležité skúmať, či môže znečistenie ovzdušia viesť k rozsiahlejšiemu šíreniu nového koronavírusu. „Som vedec a mám obavy, keď to neviem. Ak to vieme, môžeme nájsť riešenie. Ak to nevieme, môžeme len trpieť dôsledkami,“ povedal vedec, ktorého cituje britský denník The Guardian.

Settiho tím má štatistickú analýzu, ktorá naznačuje, že vyššia úroveň znečistenia ovzdušia by mohla objasniť vyššiu mieru nákazy v podaktorých častiach severného Talianska, a to ešte pred obmedzením pohybu obyvateľov.

Hoci ani jednu zo štúdií výskumníkov pod taktovkou Settiho dosiaľ nepodporili nezávislí vedci, odborníci sa zhodujú, že návrhu talianskych vedcov možno veriť a vyžaduje si preskúmanie.

Aj dve ďalšie výskumné skupiny naznačili, že by prachové častice v znečistenom ovzduší mohli pomôcť pri šírení koronavírusu vzduchom.

Veľké kvapôčky s vírusom, ktoré vznikajú pri kašli a kýchaní infikovaných ľudí, padajú na zem v okruhu do jedného alebo dvoch metrov. Menšie kvapôčky, s priemerom menším ako 5 mikrometrov, však môžu ostať visieť vo vzduchu niekoľko minút, dokonca až hodín, pričom sa môžu niesť ďalej.

Vedci sa teraz zaoberajú, či tieto malé kvapôčky spôsobujú nákazu novým koronavírusom. Odpoveď ešte nepoznajú. Vedia ale, že koronavírus, ktorý v roku 2003 spôsobil ochorenie SARS, sa šíril vzduchom, a koronavírus SARS-CoV-2 je v malých kvapôčkach životaschopný niekoľko hodín.