KORONAVÍRUS Ani Britániu neobišlo nákupné šialenstvo, za porušovanie opatrení tam hrozia nemalé pokuty

Už 20 rokov žije Jitka Doležalová s manželom v Spojenom kráľovstve neďaleko Birminghamu. Pre Lidovky.cz porozprávala, ako vníma súčasnú situáciu.

Za porušovanie opatrení hrozia pokuty

V Británii je pandémia koronavírusu stále v plnom prúde. „Sme na vrchole krivky, ale zdá sa, že už výrazne nerastie. Hovorí sa, že v nástupe pandémie sme tak dva až tri týždne pozadu za Talianskom, Španielskom či Francúzskom,“ uviedla. Myslí si, že britská vláda s opatreniami dlho váhala a vyhlásila ich až 23. marca, keď už evidovali tisícky infikovaných a stovky mŕtvych.

Opatrenia sú podobné ako v iných európskych krajinách. Ľudia majú byť prevažne doma, vychádzať len na nákup potravín či liekov, obmedziť sociálne kontakty a udržiavať si dvojmetrovú vzdialenosť medzi ľuďmi. „Rúška tu ale nariadené nie sú a ľudia ich nosia zriedka. Do práce chodila len tí, ktorí vykonávajú tzv. kľúčové povolania, napríklad ide o zdravotný personál, policajtov, hasičov, poštárov či predavačov v potravinách. Kto môže, má pracovať z domu. Ľuďom nad 70 rokov a tým, ktorí majú nebezpečné zdravotné problémy, vláda nariadila úplnú domácu karanténu,“ opísala Jitka.

Briti podľa nej opatrenia dodržiavajú. „Za porušenie zákazu môžete dostať pokutu od 30 libier (cca 34 eur) pri prvom porušení až do 960 libier (takmer 1 100 eur) pri opakovanom porušovaní,“ dodala.

Britská vláda ľuďom hradí až 80 percent ich mzdy

Aj v Británii viacerí ľudia prichádzajú o prácu, podľa Jitky však prepúšťanie je také veľké ako v USA. „Vláda tu totiž promptne prijala opatrenia, keď ľuďom, ktorí nemôžu svoju prácu kvôli núdzovému stavu dočasne vykonávať, uhradí 80 % mesačného zárobku do maximálnej sumy 2 500 libier (vyše 2 850 eur), a to vrátane SZČO. Vďaka tomu podniky takýmto zamestnancom dali dočasnú dovolenku a mnohé im vraj uhradia aj zvyšných 20 %,“ uviedla. „No ekonomický dopad asi bude obrovský a kolujú rôzne katastrofické scenáre,“ dodala.

Jitke pripadá, že po počiatočnom šoku si väčšina občanov na nový režim celkom zvykla. „S rapídnou eskaláciou pandémie, hlavne počtu mŕtvych, ktorý denne hlásia v správach, ľudia rýchlo začali brať opatrenia vážne a prispôsobovať sa situácii. Samozrejme, mnohí žijú v obavách z nakazenia sa koronavírusom, hlavne jeho množných vážnych komplikácií a tiež z ekonomického dopadu.“

Krízová situácia vyvolala veľkú vlnu solidarity

„Briti majú veľkú tradíciu v charitatívnej činnosti a dobrovoľníctve, mnohí sa hneď zapojili. Keď Národná zdravotná služba (NHS) vyhlásila na začiatku núdzového stavu nábor dobrovoľníkov, do týždňa sa ich prihlásilo viac než 750-tisíc. Prostredníctvom mobilnej aplikácie pomáhajú napríklad rozvážať lieky či nákupy potravín ľuďom, ktorí sú v domácej karanténe. Mnohí podporujú potravinové banky, tie sú teraz ešte potrebnejšie než predtým. Iní podnikajú pre charitatívne účely rôzne sponzorské akcie, čo je tu tiež veľmi rozšírené,“ vysvetlila žena.

Zbierkou pre britských zdravotníkov sa najviac preslávil 99-ročný veterán z druhej svetovej vojny Tom Moore, ktorý sa zaviazal, že prejde stokrát dvorček za svojím domom. V minulosti si pritom zlomil bedro, a pohybuje sa preto pomocou chodítka. Vyzbieral už vyše 28,7 milióna libier.

Nedostatok ochranných pomôcok a nákupná panika v obchodoch

Aj britské zdravotníctvo má nedostatok ochranných pomôcok. „Vláde sa vytýka, že pomôcky začala zaisťovať neskoro a že z politických dôvodov (brexit) spočiatku odmietla ponúkanú pomoc Európskej únie. Najhoršia situácia je vraj v opatrovateľských zariadeniach a domovoch seniorov, kde je ochranných pomôcok chronický nedostatok. Pre bežných obyvateľov rúška nie sú k dostaniu vôbec a z obchodov už pred šiestimi týždňami zmizli dezinfekčné gély a podobné produkty. Všeobecne sa dá povedať, že regály s čistiacimi prostriedkami pre domácnosť sú naďalej prázdne,“ zhrnula Češka.

Nákupná panika zasiahla aj obchody s potravinami. „Po vajíčka musí ísť človek do niekoľkých obchodov. Zásob je vraj v krajine viac než dosť, viazne ale dodávka a ľudia hneď špekulujú. Preto mnohé supermarkety obmedzili predaj tovaru na dva alebo tri kusy z každého druhu,“ približuje žena. „Tu ľudia nepečú tak vášnivo ako Česi, vykúpili najprv toaletný papier a cestoviny. Nechápem ale, že hromadenie pokračuje – koľko špagiet tak môže človek skonzumovať?“

Snažia sa ostať pozitívne naladení

Jitka tvrdí, že má šťastie, lebo ona i manžel sú v poriadku a bývajú v dome so záhradou v malom meste, kde nie je toľko ľudí. „Aj keď sme len 20 km do Birminghamu, kde je po Londýne najviac infikovaných, v našej blízkosti ich, myslím, toľko nie je. Presný počet v našom meste sa nedá zistiť. Kvôli nedostatku testov testujú len tých, ktorí sa dostanú do nemocnice. Takže reálny počet ľudí, ktorí majú alebo mali COVID-19, nie je známy a bude asi vyšší, než uvádzajú oficiálne štatistiky,“ povedala. „Každodenné správy sú veľmi deprimujúce a budúcnosť je neistá, ale snažíme sa ostať pozitívni a aktívni,“ dodala.