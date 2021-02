Storočný veterán skončil v nemocnici: Má COVID! Starček vyzbieral milióny na boj proti pandémii

Veteránovi z druhej svetovej vojny sa na jar podarilo vybrať 33 miliónov libier (vyše 37 miliónov eur) pre systém verejného zdravotníctva NHS, ktorý bol vystavený náporu v súvislosti s pandémiou covidu-19. Dokázal to tým, že s pomocou chodítka pred svojimi stými narodeninami, ktoré oslávil 30. apríla, stokrát prešiel vzdialenosť 25 metrov okolo svojej záhrady.

Následne tiež spoločne so spevákom Michaelom Ballom nahral prerábku piesne You'll Never Walk Alone, ktorej výťažok tiež putoval na podporu zdravotníkom. Napísal autobiografiu, pomohol zriadiť nadáciu a v júli bol kráľovnou Alžbetou II. povýšený do rytierskeho stavu.

Zdroj: TASR/AP/Moore Family

Pôvodne Moore dúfal, že sa mu podarí vyťažiť 1 000 libier (vyše 1 130 eur). Nakoniec si však výberom rekordnej čiastky za charitatívny pochod a tým, že sa stal najstarším človekom, ktorý sa umiestnil so svojou piesňou na prvom mieste hlavných britských hitparád, vyslúžil dva zápisy do Guinnessovej knihy rekordov.

Veterán dostal covid

Veteránova dcéra Hannah Ingramová Mooreová v nedeľu uviedla, že sa jej otec v uplynulých týždňoch liečil so zápalom pľúc a minulý týždeň sa u neho preukázal koronavírus. „Bol doma do dneška (1. februára, pozn. red.), kedy potreboval pomoc s dýchaním. Lieči sa teraz na lôžkovom oddelení, nie je však na jednotke intenzívnej starostlivosti,“ uviedla na twitteri.

O veteránovi tiež píše viacero britských novín. „Modlite sa za Toma,“ stojí v titulku na prednej strane bulváru The Sun.

Británia aktuálne očkuje proti covidu-19 seniorov, televízia Sky News ale s odkazom na Mooreovu rodinu uviedla, že veterán zatiaľ kvôli liečbe zápalu pľúc očkovaný nebol.