KORONAVÍRUS Ľudia v Emirátoch nevyvenčia ani psov! Češka o prísnych opatreniach: Hrozia tučné pokuty

Češka Kristýna odišla do Spojených arabských emirátov za prácou pre leteckú spoločnosť. V rozhovore pre server Info.cz opísala, ako hodnotí tam prijaté opatrenia proti koronavírusu a ako vníma súčasný život v Emirátoch.

V Spojených arabských emirátoch bolo dosiaľ potvrdených vyše 8 200 prípadov nákazy, pričom 52 ľudí ochoreniu podľahlo a viac než 1 500 pacientov sa vyliečilo.

Opatrenia sa sprísňovali

Opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu sa podľa Kristýny začali pozvoľne. „Keď to porovnám s Českou republikou, začali sme tu asi o dva týždne neskôr. Najskôr sa zrušili všetky hromadné akcie, zavreli sa pláže a zábavné parky. Občania a rezidenti dostali odporučenie vlády, aby sa čo najmenej stretávali a neopúšťali domov, pokiaľ to nie je nutné. S pribúdajúcim počtom prípadov sa urobili ďalšie opatrenia. Zavreli sa obchodné centrá, parky, promenády, mešity, kostoly a ostatné chrámy. Otvorené zostali len lekárne, supermarkety s potravinami a niektoré trhy s ovocím a zeleninou, rybami, mäsom atď. Vláda začala dôrazne žiadať občanov i rezidentov, aby nevychádzali, ak to nie je nevyhnutné, a zvýšil sa počet policajných jednotiek v uliciach, ktoré na to dohliadali,“ priblížila Češka.

Následne vláda nariadila dezinfekciu ulíc a občanom a rezidentom zakázala od 20:00 do 06:00 hod. vychádzať z príbytkov. Inak im hrozila pokuta do výšky 3000 AED (vyše 750 eur). „Z okna bolo vidieť policajtov, ktorí v priebehu tejto doby zastavovali autá i ľudí na ulici,“ spomína žena.

S narastajúcim počtom infikovaných sa ale pravidlá karantény sprísnili. Vyhlásil sa úplný zákaz vychádzania. „Výnimky sú len tri: nákup potravín a liekov, nutná návšteva lekára a pracovné povinnosti. Bežná kancelárska činnosť bola obmedzená od 08:00 do 14:00 hod. Ostatné sektory ako zdravotníctvo, záchranné zložky, letiskový personál atď. neobmedzene,“ povedala Kristýna.

Osoba je však pred opustením domova pre jeden z vyššie uvedených dôvodov povinná požiadať o online povolenie, v ktorom okrem účelu cesty špecifikuje aj destináciu, osobné údaje, či odkedy dokedy sa bude zdržiavať vonku. „Opustiť dom je možné iba v rukaviciach a rúšku, na nákup smie vyraziť len jeden člen rodiny. Venčiť domácich miláčikov je tiež zakázané, ale pokiaľ je to nevyhnutné, je povolených maximálne desať minút v bezprostrednom okolí miesta bydliska,“ tvrdí Češka.

Zdroj: SITA/AP

Prehrešky sa trestajú vysokými pokutami

Kristýna opísala aj kuriózny prípad, keď tamojší občan žiadal o povolenie navštíviť svoju druhú ženu, ktorá mala iné miesto bydliska a nebolo mu to povolené, lebo toto vraj nebol akútny prípad. „Tu sú vysoké pokuty za porušovanie pravidiel. Pohybujú sa od 2000 AED (zhruba 500 eur) za nenosenie rúška až po 50.000 AED (vyše 12,5-tisíca eur) za nedovolené zhromažďovanie, navštevovania sa navzájom a usporiadanie večierkov,“ zdôraznila s tým, že Spojené arabské emiráty sú štát, kde sa prehrešky jednoducho netolerujú.

Pokiaľ ide o atmosféru, Češka ju nepovažuje za vyhrotenú. „Všetci tu chápeme vážnosť situácie a neostáva nič iné, len dodržiavať karanténu a čakať, než to všetko prejde.“

Obchody sa nebrakujú, ľudia sa môžu otestovať zadamo

Kristýna však hodnotí pozitívne, že v Emirátoch nedochádza k vykupovaniu tovaru v supermarketoch, tiež neevidujú nijaký výpadok niektorých potravín, ako sa to stáva inde vo svete. „Aj keď si ľudia robia menšie zásoby trvanlivých potravín, nezaznamenala som v obchodoch drastický úbytok niektorého druhu tovaru. Dokonca rúška, respirátory a dezinfekcie na ruky sú stále všade dostupné,“ povedala.

Dvaja ženini kolegovia už ochoreli, ich stav ale nie je vážny. V Emirátoch je možnosť nechať sa otestovať na COVID-19 zadarmo. „Pre nás spostredkúva testovanie na prítomnosť koronavírusu náš zamestnávateľ. Pokiaľ sa nákaza preukáže, zamestnanec je umiestnený do karantény. Pre tento účel sa určil hotel blízko letiska, kde je o zamestnancov našou spoločnosťou postarané,“ prezradila Kristýna, ktorá verí, že situáciu v Spojených arabských emirátoch zvládnu.