KORONAVÍRUS Šéf WHO: Verím, že USA zmenia svoje rozhodnutie o pozastavených platbách

ŽENEVA - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dúfa, že americký prezident Donald Trump prehodnotí svoje rozhodnutie pozastaviť financovanie tejto organizácie zo strany USA. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.

"Verím, že zmrazenie platieb prehodnotia, a že USA budú opäť podporovať prácu WHO a zachraňovať ľudské životy," poznamenal šéf WHO. "Dúfam, že to považujú za dôležitú investíciu, ktorá neznamená len pomoc iným, ale aj pomoc pre USA," dodal. Podľa Tedrosa niektoré časti Afriky a Latinskej Ameriky, v ktorých je pandémia iba v počiatočných fázach, vykazujú "znepokojujúce vzostupné trendy".

"V mnohých krajinách je pandémia iba v skorých fázach a niektoré krajiny, ktoré boli postihnuté medzi prvými, registrujú opätovný nárast prípadov nákazy," vysvetlil Tedros. "Nedajte sa zmiasť: máme pred sebou ešte dlhú cestu. Tento vírus tu bude s nami dlho," varoval. Poznamenal však, že sa zdá, že epidémia sa v západnej Európe stabilizovala alebo je dokonca na ústupe.

Trump minulý týždeň kritizoval WHO za to, ako zvláda boj s pandémiou a rozhodol prestať organizácii posielať príspevky, pretože podľa neho "neplnila svoje základné povinnosti a musí byť braná na zodpovednosť". Uviedol, že WHO šírila o víruse "dezinformácie".

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

Skutočnosť, že táto organizácia dôverovala údajom čínskych úradov, podľa amerického prezidenta pravdepodobne prispela k až 20-násobnému nárastu globálneho počtu prípadov. Predstavitelia WHO Trumpove obvinenia odmietli. Tedros prisľúbil, že organizácia a jej členské štáty budú neskôr môcť analyzovať všetky kroky WHO v priebehu pandémie.

Iránsky hovorca armády s odkazom pre Trumpa

Hovorca iránskej armády v rozhovore pre agentúru ISNA uviedol, že americký prezident Donald Trump by sa mal namiesto vyhrážania sústrediť na zachraňovanie vlastnej krajiny pred "závažnou krízou" spôsobenou koronvírusom. Informovala o tom v stredu agentúra AFP. Hovorcove slová sú reakciou na Trumpov tvít, v ktorom tvrdil, že prikázal americkej armáde zničiť akékoľvek iránske plavidlo, ktoré by obťažovalo lode amerického vojenského námorníctva.

"Namiesto zastrašovania ostatných, by Američania spravili lepšie, ak by zachraňovali vlastných vojakov nakazených koronavírusom," povedal hovorca iránskej armády. Americké ministerstvo obrany (Pentagón) neskôr uviedlo, že americká armáda považuje Trumpov tvít za odkaz iránskemu režimu, čím naznačilo, že lode amerického námorníctva hliadkujúce v Perzskom zálive v skutočnosti nedostali žiaden nový príkaz.

Zdroj: SITA/Staff Sgt. Timothy Moore/U.S. Air Force via AP

Dlhotrvajúce napätie medzi Iránom a USA sa minulý týždeň vystupňovalo po tom, čo sa jedenásť menších ozbrojených plavidiel iránskych revolučných gárd tesne priblížilo k lodiam amerického vojenského námorníctva v severnej časti zálivu. Americké lode vykonávali v tejto oblasti cvičenie. Pentagón uviedol, že Iránci sa dopustili "nebezpečných a provokatívnych činov", pri ktorých hrozila zrážka alebo aj horšie následky.

Iránske revolučné gardy naopak americké vojenské námorníctvo obvinili z "neprofesionálneho a provokatívneho správania", tvrdiac že USA udalosť vykreslili ako "scénu z Hollywoodu". Irán a Spojené štáty sa dostali na pokraj vojny po útoku amerického dronu v Iraku, pri ktorom bol 3. januára usmrtený veliteľ jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd Kásem Solejmání. Irán reagoval raketovými útokmi na iracké základne, na ktorých boli umiestnení americkí vojaci.